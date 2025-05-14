苗栗政壇人士之子涉強押被害人談判 苗檢聲押4人

苗栗市一家飲料店前天晚上發生一群人涉嫌強押1人上車，過程被PO在社群，並點名政壇人士之子涉案，警方昨天循線拘提4人到案，檢察官今天凌晨依涉犯加重剝奪他人行動自由等罪嫌重大，且有串證、湮滅證據之虞，向法院聲請羈押禁見。

社群PO出影片，一群人前天晚上約10點進入苗栗市一家飲料店，與1名被害人發生拉扯，隨後被強押上車，苗栗警察分局報請檢察官指揮，昨天拘提包括政壇人士之子共4人到案，檢察官被訊到今天凌晨，認涉犯刑法第302條之1加重剝奪他人行動自由、第150條第2項妨害秩序等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有串證、湮滅證據之虞，聲請羈押禁見。