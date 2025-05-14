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苗栗政壇人士之子涉強押被害人談判 苗檢聲押4人
苗栗市一家飲料店前天晚上發生一群人涉嫌強押1人上車，過程被PO在社群，並點名政壇人士之子涉案，警方昨天循線拘提4人到案，檢察官今天凌晨依涉犯加重剝奪他人行動自由等罪嫌重大，且有串證、湮滅證據之虞，向法院聲請羈押禁見。
社群PO出影片，一群人前天晚上約10點進入苗栗市一家飲料店，與1名被害人發生拉扯，隨後被強押上車，苗栗警察分局報請檢察官指揮，昨天拘提包括政壇人士之子共4人到案，檢察官被訊到今天凌晨，認涉犯刑法第302條之1加重剝奪他人行動自由、第150條第2項妨害秩序等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有串證、湮滅證據之虞，聲請羈押禁見。
檢警表示，被害人被強行帶走後獲釋，身體沒有明顯外傷，目前各說各話，犯案動機等都還要進一步查證釐清，偵辦過程也沒有碰到關心壓力，全案進一步偵辦中。
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