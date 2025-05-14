澄清湖大樓案 辜仲諒判刑7年8月

中國信託慈善基金會董事長辜仲諒等人，被控內線交易「紅火案」衍生的中信銀「澄清湖大樓購地」案，台北地檢署認定交易製造一億元價差，依違反證交法等罪起訴辜仲諒四人；法院審理時辜辯無罪，台北地方法院昨判辜有期徒刑七年八月。

同案被告中信金控前財務長張明田判刑八年、中信銀前副總經理林祥曦判刑九年六月、中信銀證券投顧前董事李聲凱判刑九年四月；宣判同時，合議庭諭示辜仲諒、張明田、林祥曦即起限制出境出海八月。可上訴。

中信金控聲明指出，相關不良債權標售及澄清湖大樓購置，均係同仁基於維護公司利益所進行交易安排，所有交易收益自始悉數均在中國信託金融控股公司體系內，亦已匯回中國信託金控，經公司委請律師、會計師進行內部查核屬實。

中信金控說，本案相關同仁並未違背職務，相關同仁並未獲得任何利益，公司更未受有損害，法院容有誤會，公司支持同仁繼續循司法救濟途徑，以證明清白。

辜仲諒擔任中國信託金融公司副董事長期間，為插旗兆豐金融控股公司，購入高度連結兆豐金融控股公司股票結構債。

最高檢察署前特偵組偵辦時認為，辜仲諒等拉抬兆豐金股價任意處分「紅火」獲利，將辜仲諒起訴；台灣高等法院二○一八年九月審判中，將檢方聲請併案審理的中信銀購買澄清湖大樓案、鳳山信用合作社、萬有紙廠、華王電機、奕行與奕銘公司等不良債權案，退回地檢署重新偵辦。

台北地檢署重新調查認定，辜仲諒和前妹婿陳俊哲、李聲凱二○○五年指示中信銀向清美國際公司購買澄清湖大樓，價值八點五億元卻以九點五億元購得，價差達一億元，違反證券交易法。

檢方也認定，中信銀行於處理鳳山信合社、萬有紙廠、華王電機、奕行與奕銘公司不良債權案，陳俊哲、張明田、林祥曦、李聲凱等人涉違反證券交易法特別背信等罪，將辜仲諒等人起訴。