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涉認親官司 王文洋：尊重司法

聯合報／ 記者李奕昕／台北報導

七十四歲的宏仁集團總裁王文洋，昨被爆出與一名年輕女子生子，女方提確認親子關係存在訴訟。王文洋昨發聲明表示，尊重司法程序，由法院審理判斷，對於想運用媒體報導影響法院審理不認同。

據媒體報導，五年多前，一名廿歲出頭女子與王文洋交往，懷孕生子，近期小孩將就讀國小，女方盼「認祖歸宗」，要王出面負責，但被王拒絕，女方提確認親子關係存在訴訟，並提出錄音檔案及照片，佐證小孩是王親生；台北地方法院調解，女方開價和解金逾十億元，被王拒絕。

王文洋昨透過律師事務所發三點聲明，表示去年接獲女子提告，日前經法院分案審理，雙方委任律師進行調解，正進行審理之法律程序。依家事事件法第九條規定，審理程序不公開原則，因案件已在法院繫屬，由法官審理中，尊重司法程序，一切交由法院審理判斷，對於有人刻意向媒體爆料，想運用媒體報導影響法院的審理並不認同。

聲明並指出，此件新聞報導事件均屬個人私事，與社會公益無關，對於因此事而占用社會資源，向社會大眾深表歉意。

宏仁集團總裁王文洋昨被爆出與一名年輕女子生子，女方提確認親子關係存在訴訟。王文洋昨發聲明表示，尊重司法程序。圖／聯合報系資料照片 徐兆玄
宏仁集團總裁王文洋昨被爆出與一名年輕女子生子，女方提確認親子關係存在訴訟。王文洋昨發聲明表示，尊重司法程序。圖／聯合報系資料照片 徐兆玄

王文洋

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