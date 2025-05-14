柯文哲哽咽：李文宗與案情無關「冤獄」9個月

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案，台北地方法院昨天傳喚坦承行賄罪的鼎越開發前董事長朱亞虎作證。朱改口稱應曉薇與柯文哲談京華城案都是個人推測。柯文哲則替李文宗喊冤，指李和京華城無關卻被押九個月；最後脫口直說是「冤獄」。

應曉薇律師昨詰問朱亞虎，偵查筆錄中稱應曉薇有力量主導京華城案依據為何？朱表示應該是說「有力量去協調」，不確定應曉薇與柯文哲有沒有通話談過京華城，偵查筆錄所說應、柯談京華城是他「個人推測」、「這是我的想法」，不是親眼目睹。

朱亞虎上周作證才說柯文哲與沈慶京見面談京華城是「揣測」，昨天又說應、柯談京華城是「推測」，並改口指應曉薇沒有亂花威京集團的錢；辯護人指朱亞虎證詞臆測，時序混淆搞不清楚，無證據能力。

柯文哲昨替李文宗說話，在法庭上哽咽多次清嗓說，李文宗只是客氣的回朱亞虎訊息，就被檢方羅織罪名，李文宗跟京華城案無關，已被羈押九個月，希望李可以交保回家。最後當庭脫口說「冤獄」！

沈慶京辯護人質疑檢察官去年九月羈押庭休庭四十六分鐘，疑不正訊問脅迫朱亞虎認罪，聲請勘驗沒有呈現在筆錄中的錄音光碟。

沈慶京說，和柯談話是講基金會辦音樂會、希望柯全程參加，還提到氣候變遷、眷村節，「若要講京華城案早就講過了，不會到二○二○年再陳情」。

李文宗昨稱和京華城沒有關聯「我沒有收賄，也沒有擔任民眾黨財務長」，朱亞虎是唯一和他接觸的京華城人員，二○二○年四月就沒有往來。

柯文哲辯護團聲請調查勘驗都委會七八三次會議，證實無強行通過決議，也聲請勘驗北市議員苗博雅質詢影片取代傳喚苗博雅到庭作證。另聲請傳喚楊智盛、劉秀玲、邵琇珮、黃景茂、彭振聲，每人需詰問二小時；檢方認為以朱亞虎為例訊問一點五小時，程序進行整整二天，對在押被告不一定有利，請法院一併審酌。

柯文哲則說「我被押九個月了，我寧可知道真相！」並直言「你們只是要押我就押，其他的先放，李文宗不需要押，太過分了」。