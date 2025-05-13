徐少東疑早偷渡出境...檢方通知外交部註銷護照 將發布通緝

三聯集團負責人徐少東以投資電信APP為名，吸金逾22億元，家屬聲稱11日發現徐「失聯」即報警，更有傳聞指徐最後足跡出現在高雄愛河一帶。但檢方追查發現，徐根本沒現身愛河，相關訊息疑為障眼法，真正實情是徐近日多次出現在台南與屏東海邊，懷疑早偷渡出境，已通知外交部廢止及註銷護照，檢方近日將發布通緝。

檢察總長邢泰釗指出，近期接連發生重大經濟罪犯如鍾文智、徐少東等於諭知交保停止羈押後，未同時施以科技設備監控，以致發生脫逃情形，嚴重影響司法威信，呼籲重大犯罪被告於審理中若未准予羈押，檢察官應促請法院命實施科技設備監控，例如電子手環、電子腳環、居家讀取器等，避免被告脫逃。

最高檢指出，徐少東經高雄地檢署聲請羈押，法院裁定4千萬元交保，並限制住居、出境、出海，以及每週一向自強路派出所報到一次等事項，但徐少東本周一（12日）未向派出所報到。

本案由雄檢指派檢察官林恆翠指揮組成專案小組，追查徐少東未報到緣由及行蹤，同時通知有關單位加強限制出境及出海等境管措施，並通知外交部領事事務局廢止及註銷護照，以防止徐少東逍遙海外，據檢方調查結果，徐少東極有可能已逃往海外藏匿。

據家屬報案內容指稱，徐少東5月9日清晨駕駛黑色賓利車外出，車輛停在高醫地下停停車場後徒步離開未再露面。徐少東未攜帶手機，僅留下一封手寫家書，家人擔心他情緒不穩，11日向警方報案。傳聞警方調閱監視器，發現徐少東前往高雄同盟路愛河一帶，但檢方清查與事實有很大落差。

最高檢指出，徐少東犯銀行法第125條第1項後段非法經營銀行業務罪，未扣案犯罪所得高達新台幣19億4千餘萬元，經台灣高等法院高雄分院於2024年7月9日判決有期徒刑12年，併科罰金1億元，案件現上訴最高法院審理中。