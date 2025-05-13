徐少東判12年疑脫逃？最高檢：應請實施科技監控

重大經濟罪犯徐少東未依法院裁定於本周一向派出所報到，最高檢察署今表示，已責請高雄地檢署儘速查明，並呼籲重大犯罪被告於審理中若未准予羈押，檢察官應促請法院命實施科技設備監控以避免脫逃。

最高檢表示，徐少東未按期向派出所報到，高雄地檢署已組專案小組查明釐清，同時通知有關單位加強境管措施，以防潛逃境外。

徐少東犯銀行法非法經營銀行業務罪，未扣案犯罪所得19億4000餘萬元，經台灣高等法院高雄分院2024年7月9日判決有期徒刑12年，併科罰金1億元，案件現上訴最高法院。

最高檢表示，徐少東經高雄地檢署向法院聲請羈押，不過，法院裁定徐4000萬元交保，並命限制住居、出境、出海及每周一向自強路派出所報到一次。

徐少東本周一未向派出所報到，高雄地檢署隨即指派檢察官林恆翠偵緝，查明徐未報到緣由及行蹤，同時通知有關單位加強限制出境及出海等境管措施，也通知外交部領事事務局廢止及註銷徐的護照。