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徐少東判12年疑脫逃？最高檢：應請實施科技監控

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

重大經濟罪犯徐少東未依法院裁定於本周一向派出所報到，最高檢察署今表示，已責請高雄地檢署儘速查明，並呼籲重大犯罪被告於審理中若未准予羈押，檢察官應促請法院命實施科技設備監控以避免脫逃。

最高檢表示，徐少東未按期向派出所報到，高雄地檢署已組專案小組查明釐清，同時通知有關單位加強境管措施，以防潛逃境外。

徐少東犯銀行法非法經營銀行業務罪，未扣案犯罪所得19億4000餘萬元，經台灣高等法院高雄分院2024年7月9日判決有期徒刑12年，併科罰金1億元，案件現上訴最高法院。

最高檢表示，徐少東經高雄地檢署向法院聲請羈押，不過，法院裁定徐4000萬元交保，並命限制住居、出境、出海及每周一向自強路派出所報到一次。

徐少東本周一未向派出所報到，高雄地檢署隨即指派檢察官林恆翠偵緝，查明徐未報到緣由及行蹤，同時通知有關單位加強限制出境及出海等境管措施，也通知外交部領事事務局廢止及註銷徐的護照。

最高檢說，近期發生鍾文智、徐少東等人因未實施科技設備監控致脫逃案，嚴重影響司法威信，呼籲重大犯罪被告審理中若未准予羈押，檢察官應促請法院命實施科技設備監控，同時籲請國人切勿藏匿徐少東，如藏匿人犯最高可判2年有期徒刑。

重大經濟罪犯徐少東。圖／最高檢察署提供
重大經濟罪犯徐少東。圖／最高檢察署提供

徐少東 檢察官 監控

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