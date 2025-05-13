快訊

為哪樁？台積電晚間臨時召開重訊記者會 將出售設備

林庭謙發聲明駁散布私密照 李芷霖經紀公司回應了

台積電大方配息！首季現金股利5元 創季配息以來新高

吸金22億判3年...徐少東離家失聯 橋頭地院裁定：逕行拘提

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

三聯集團負責人徐少東涉嫌受中國大陸方面指示介入台灣選舉，橋頭地方法院去年10月裁定延長限制出境出海，但他卻在近日傳出失聯，已行蹤不明4天。橋頭地院下午認情況有異，為防他潛逃，決議裁定「逕行拘提」，要在最短時間內找到他行蹤。

橋頭地院表示，徐少東因案遭限制住居，需每周一前往居住地的高雄市新興警分局自強三路派出所報到，但他昨天卻未履行，而未依處分要求現身報到，法院已收到派出所通報徐少東未履行報到，因此今天下午經合議庭討論，裁定「逕行拘提」。

「逕行拘提」指的是嫌疑人犯罪嫌疑重大，所犯為死刑、無期徒刑，或最輕本刑為5年以上有期徒刑之罪，有事實足認為有逃亡之虞者。因此法院已責請警方盡快找尋徐少東下落，防止他潛逃，或有導致案件無法續行審判、執行的其他原因。

徐少東涉違法吸金22億元被判刑13年，又涉犯銀行法、國家安全法、反滲透法等罪，分別在最高法院、高雄高分院、橋頭地院審理中，去年10月橋頭地院就曾裁定延長他限制出境出海8個月，徐少東還曾提出抗告遭駁回。

徐少東失聯未向派出所報到，失聯前曾留家書提心境。圖／翻攝自臉書徐少東
徐少東失聯未向派出所報到，失聯前曾留家書提心境。圖／翻攝自臉書徐少東

吸金 失聯 徐少東

延伸閱讀

徐少東失聯去向不明 橋頭地院：7月前仍限制出境出海

已失聯4天...徐少東吸金22億判13年 檢方建議「科技監控」

吸金22億判13年鬧失聯 徐少東扯出共諜還有多起重案

影／涉吸金22億三聯集團徐少東失蹤 尋獲代步轎車行蹤仍成謎

相關新聞

追賭債反遭霰彈槍攻擊 弘仁會槍手今攜槍投案

新北市三重在地幫派學校口份子因簽賭積欠竹聯幫弘仁會賭債，雙方互嗆後相約在蘆洲談判，弘仁會6人開車前往赴約卻遭對方持霰彈槍...

吸金22億判3年...徐少東離家失聯 橋頭地院裁定：逕行拘提

三聯集團負責人徐少東涉嫌受中國大陸方面指示介入台灣選舉，橋頭地方法院去年10月裁定延長限制出境出海，但他卻在近日傳出失聯...

徐少東失聯去向不明 橋頭地院：7月前仍限制出境出海

三聯集團負責人徐少東涉入違反吸金22億元遭判刑13年，又因涉嫌違反總統副總統選罷法、國安法等，遭限制出境出海並限制住居，...

已失聯4天...徐少東吸金22億判13年 檢方建議「科技監控」

三聯集團負責人徐少東涉違法吸金22億元被判刑13年，全案正由最高法院審理中，本月9日徐驚傳失聯，至今仍未找到下落，高雄高...

影／鉛球冠軍3刀刺死儀隊女 高大成：連續猛刺又補刀「殺人意圖明顯」

台中市詹姓男子10日因不滿詹姓女高中生分手，涉嫌利用交還「寵物鼠」機會，在請求詹女復合未果下，持刀殺死詹女後自戕獲救。中...

羈押庭休庭46分鐘 沈慶京律師質疑檢察官不正訊問朱亞虎…聲請勘驗錄音

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案，台北地方法院審理今傳喚坦承行賄罪的鼎越開發前董事長朱亞虎作證。威京集團主席沈慶京的辯護人指...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。