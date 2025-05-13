吸金22億判3年...徐少東離家失聯 橋頭地院裁定：逕行拘提
三聯集團負責人徐少東涉嫌受中國大陸方面指示介入台灣選舉，橋頭地方法院去年10月裁定延長限制出境出海，但他卻在近日傳出失聯，已行蹤不明4天。橋頭地院下午認情況有異，為防他潛逃，決議裁定「逕行拘提」，要在最短時間內找到他行蹤。
橋頭地院表示，徐少東因案遭限制住居，需每周一前往居住地的高雄市新興警分局自強三路派出所報到，但他昨天卻未履行，而未依處分要求現身報到，法院已收到派出所通報徐少東未履行報到，因此今天下午經合議庭討論，裁定「逕行拘提」。
「逕行拘提」指的是嫌疑人犯罪嫌疑重大，所犯為死刑、無期徒刑，或最輕本刑為5年以上有期徒刑之罪，有事實足認為有逃亡之虞者。因此法院已責請警方盡快找尋徐少東下落，防止他潛逃，或有導致案件無法續行審判、執行的其他原因。
徐少東涉違法吸金22億元被判刑13年，又涉犯銀行法、國家安全法、反滲透法等罪，分別在最高法院、高雄高分院、橋頭地院審理中，去年10月橋頭地院就曾裁定延長他限制出境出海8個月，徐少東還曾提出抗告遭駁回。
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