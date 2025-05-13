徐少東失聯去向不明 橋頭地院：7月前仍限制出境出海
三聯集團負責人徐少東涉入違反吸金22億元遭判刑13年，又因涉嫌違反總統副總統選罷法、國安法等，遭限制出境出海並限制住居，需定期向派出所報到，如今傳出他情緒低落離家失聯，曾作出裁定處分的橋頭地院僅回應處分仍有效，是否延長處分還需合議庭決定。
橋頭地院去年10月28日裁定徐少東自去年11月8日起延長限制出境、出海8個月，徐少東雖提出抗告，不過高等法院高雄分院仍裁定駁回抗告，理由是認為，雖然徐少東提出他有因他案繳交4千萬元保金，但徐少東有提出要到國外發表博士論文，法官認為即便他高額具保，但是否會出境滯留海外不歸，並無必然關聯。
法官提出，過去其他司法案件就曾有過被告不顧國內事業、財產及親人而棄保潛逃出境，所以對於徐少東提出希望解除限制出境、出海，法官認為無理由，因此予以駁回。
對於徐少東遭裁定限制出境、出海至今年7月8日，如今他失聯，法官是否會再延長限制處分，橋頭地院僅回應，因為距離處分到期日還有一段時間，屆時是否再延長，還需要合議庭法官決定。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言