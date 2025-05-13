快訊

新國會智庫最新民調曝！5民選總統「賴幾乎墊底」 只部分小贏他

《核管法》三讀通過！核電廠運轉年限「最多再延長20年」

台積電股東看過來！首季每股配5元 9月16日除息

聽新聞
0:00 / 0:00

剴剴案保母劉彩萱判無期徒刑 侯友宜回應

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市長侯友宜今下午視察世壯運場地。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜今下午視察世壯運場地。記者劉懿萱／攝影

男童剴剴遭虐死案舉國矚目。台北地院國民法官法庭合議庭今下午宣判，主要照顧者保母劉彩萱判無期徒刑、褫奪公權終身，保母妹妹劉若琳判刑18年，可上訴。新北市長侯友宜今受訪表示，絕不允許傷害孩子，並指新北針對此事檢討，發展三方共訪機制，繼續守護孩子。

侯友宜今下午視察世壯運場地，會後受訪被問及剴剴案宣判出爐，保母劉彩萱判無期徒刑、褫奪公權終身，保母妹妹劉若琳判刑18年，可上訴。侯說，絕對不允許傷害孩子，傷害孩子要按照法律從重來究責，絕對不能輕易放過每一個傷害孩子的事件，新北市在此事不斷檢討，也發展出三方共訪機制，希望能夠繼續努力守護孩子。

新北社會局指出，剴剴案發生後，雙北建立「三方共訪機制」，由主責社工邀請居家托育服務中心、收出養媒合機構共同訪視；提升社工敏感度，觀察兒少是否驚慌、怕生、有傷痕等狀況；對於新登記或復托保母，也將辦理職前訓練，並把情緒管理列為重點之一。

侯友宜 保母 剴剴案 機制

延伸閱讀

輝達有望落腳新北林口？ 侯友宜3月曾和輝達高層碰面

新北兒童安全嘉年華 侯友宜：愛小孩要每一雙手都不捨放

侯友宜英文名怎翻？ 本尊認證「Monkey Friendship」

侯友宜世壯運專案報告 綠批場地沒好連贈品都出包

相關新聞

剴剴案保母遭判無期徒刑 侯友宜發聲：傷害孩子從重究責

新北市長侯友宜今天針對「剴剴」遭虐死案保母劉彩萱遭判無期徒刑一事表示，「我們絕對不允許傷害孩子，傷害了孩子就要按照法律從...

剴剴案外案2童疑遭虐 議員批「訪視失靈」...北市府澄清

男童「剴剴」遭凌虐致死案，法院今天宣判。台北市議員指此案有另2名受虐童，市府訪視機制失靈且拖3個月才開罰；北市社會局表示...

剴剴案保母重判...兒盟管理遭批 今發聲：絕不迴避法律責任

1歲男童「剴剴」遭保母虐死案全國矚目，經台北地院國民法官法庭審理，今宣判保母劉彩萱判無期徒刑褫奪公權終身；劉若琳判刑18...

凌虐剴剴致死 保母劉彩萱遭重判無期 審判長：以虐取樂

台北地院國民法官法庭審理保母劉彩萱、劉若琳姊妹涉嫌虐死男童剴剴案4月底、5月初密集開庭，劉彩萱審判中認罪，檢察官對她求處無期徒刑，對劉若琳求刑18年，合議庭今天宣判，劉彩萱判無期徒刑，褫奪公權終身，劉若琳判刑18年。可上訴。...

劉家姊妹遭判無期徒刑、18年 民團：惡意傷害孩子的人有必要重判

劉家姊妹涉嫌凌虐1歲男童「剴剴」致死，台北地院國民法官法庭今判處劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年徒刑。台灣兒童權益聯盟秘書長...

保母姊妹遭判無期徒刑、18年 新北社會局：強化保母四大課程

台北地院國民法官法庭審理保母劉彩萱、劉若琳姊妹涉嫌虐死男童剴剴案上月底、本月初密集開庭，合議庭今天宣判，劉彩萱判無期徒刑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。