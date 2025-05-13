影／剴剴案一審判決出爐 「2人都應該無期徒刑」...她受訪後哭了

台北地院國民法官法庭審理保母劉彩萱、劉若琳姊妹涉嫌虐死男童剴剴案，上月底、本月初密集開庭，劉彩萱審判中認罪，檢察官對她求處無期徒刑，對劉若琳求刑18年，合議庭今天宣判，劉彩萱判無期徒刑，褫奪公權終身，劉若琳判刑18年。可上訴。一名鄭小姐受訪指出，她認為2人都應該要無期徒刑，直言「劉姓保母姊妹根本是以凌虐為樂的垃圾」。

法庭今天2點半宣判，原本在法院外抗議、聲援的「剴剴媽媽們」，為了第一手聽到判刑，均入場旁聽，法院外頓時無人，徒留民眾和維安的12名警力，待宣判出爐，4分鐘後眾人步出法院幾乎都是低頭不語、表情凝重，甚至有人掩面拭淚。

記者觀察，現場聚集民眾約30人，絕大多數都是女性，除了關心剴剴案的台灣媽媽，也有特別從馬來西亞、新加坡，帶著小孩飛來台灣關心、聽審判的媽媽，值得一提的是，「剴剴媽媽們」沒有一個特定發言人，都是自發性到場，現場一名從台中特別北上聲援的鄭姓小姐，接受媒體訪問。

鄭小姐表示，今天的宣判有稍微安慰到剴剴在天之靈的心，但更希望未來這樣的事件不要再發生，如果再發生應該要隔離，認為劉姓保母姊妹不應該再接觸任何未成年人，更質疑妹妹量刑僅18年，可以假釋的話，意即只要關9年，怒批「台灣也太自由，她們根本不是人，2人都應該要無期，虐待有分輕重嗎？」

鄭小姐認為，劉姓保母姊妹根本是以凌虐為樂的垃圾，不管無期還是18年，假釋之後就可以放出來繼續凌虐所有人的小孩，「真的不想花納稅錢養她，我知道檢察官有她們的考量，希望未來修法後能處以極刑」，「台灣不是少子化，只是存活率太低，不要政府只會增加托育補助，重點是小孩安不安全，如果他們重操舊業又當保母當怎麼辦」。