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外界樂見剴剴案重判？犯防學者：宣告虐童天理不容

聯合報／ 記者林伯驊／台南即時報導

「剴剴案」下午一審宣判，保母劉彩萱、劉若琳姊妹分別處無期徒刑和18年，中正大學犯罪防治系教授兼教育學院院長鄭瑞隆說，屬於重判，「恰如其分」，宣告社會對凌虐幼童是天理不容、社會不許的。

鄭瑞隆認為，一般傷害致死罪能處無期徒刑或7年以上徒刑，愷愷案適用成年人故意傷害兒童致死罪等最高則可處無期徒刑，加上保母姊妹有認罪道歉，目前並沒判死的空間，然而一審的判決剛好就在刑度上緣，且以往法官做出的判決會比檢方求刑刑度略低，此案顯示完全跟求刑一致，是恰如其分。

鄭瑞隆指出，此判顯示虐待兒童致死是無法容忍重大犯罪，成為兒童保護、權益倡導的指標性判決，會讓其他法官參酌，也是對社會宣告，虐童是天理不容、社會上不容許的。

多個公民團體本月10日才上凱達格蘭大道「護兒大遊行」，衛福部回應加速評估規畫設立兒少專責單位，增訂刑法虐殺兒童罪責再研商等，對此，鄭瑞隆說，衛福部主管的兒童及少年福利與權益保障法，就有訂定成人故意對兒童虐待行為，有加重2分之1刑度，中央可多強調現存法規，假使要修專法、設立專門單位，須考量組織編制或人事上排擠競合，但若有專責團隊做兒少處遇、醫療等，非常歡迎、樂見其成。

愷愷案讓外界放大檢視兒虐事件，前天屏東還有網友看見光頭兒童晾一邊看成人吃大餐，質疑又是虐待，但縣府訪查無此類情況。鄭瑞隆認為，民眾敏感度高，願意多通報不是壞事，應有疑問就通報，讓專業社工去判斷，希望保持「社會上兒少身心權益福利保護事項」關注熱度，不過網路世界要很小心，把事情弄一點清楚，再發言評論。

「剴剴案」下午一審宣判，保母劉彩萱、劉若琳姊妹分別處無期徒刑和18年，學者認為重判恰如其分。圖為日前民眾自發性到台北地院外聲援剴剴案。本報資料照片
「剴剴案」下午一審宣判，保母劉彩萱、劉若琳姊妹分別處無期徒刑和18年，學者認為重判恰如其分。圖為日前民眾自發性到台北地院外聲援剴剴案。本報資料照片

保母 無期徒刑 衛福部

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