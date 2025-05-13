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追賭債反遭霰彈槍攻擊 弘仁會槍手今攜槍投案
新北市三重在地幫派學校口份子因簽賭積欠竹聯幫弘仁會賭債，雙方互嗆後相約在蘆洲談判，弘仁會6人開車前往赴約卻遭對方持霰彈槍連轟3槍。蘆洲警循線先逮弘仁會6人，開槍的劉男及持刀的陳男今天上午自行投案，詢後將依槍砲、恐嚇送辦。
據了解，三重在地幫派學校口成員，日前向有弘仁會背景的男子簽賭球版，不料輸了大筆賭債後卻耍賴不還，雙方透過網路互嗆，弘仁會成員怒嗆「臭卒子！欠錢不還」，學校口份子則回嗆「不然來處理啊！我在永安南這等你」
弘仁會30歲楊男10日凌晨憤而找來19歲陳男、32歲吳男、33歲詹男、21歲李男、25歲林男等6人，分乘2輛車前往蘆洲區永安南路土地開發公司理論。楊男等人到場後準備倒車進入該公司，不料開發公司內22歲劉男竟持霰彈槍朝2車連轟3槍，6人見狀嚇得猛踩油門逃逸。
蘆洲警獲報到場時開發公司內已人去樓空，警方調閱監視器畫面在新莊區逮捕楊男等6人，警詢時6人供稱因球版簽賭債務引發糾紛，不滿對方太囂張於是相約談判。警方調閱監視器發現槍手劉男與同夥陳男犯案後隨即逃往中南部躲藏，因自知難逃法網，今天上午劉男帶著槍、陳男攜刀向蘆洲警投案，目前警方正進行偵詢，詢後將依槍砲及恐嚇罪嫌送辦。
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