追賭債反遭霰彈槍攻擊 弘仁會槍手今攜槍投案

新北市三重在地幫派學校口份子因簽賭積欠竹聯幫弘仁會賭債，雙方互嗆後相約在蘆洲談判，弘仁會6人開車前往赴約卻遭對方持霰彈槍連轟3槍。蘆洲警循線先逮弘仁會6人，開槍的劉男及持刀的陳男今天上午自行投案，詢後將依槍砲、恐嚇送辦。

據了解，三重在地幫派學校口成員，日前向有弘仁會背景的男子簽賭球版，不料輸了大筆賭債後卻耍賴不還，雙方透過網路互嗆，弘仁會成員怒嗆「臭卒子！欠錢不還」，學校口份子則回嗆「不然來處理啊！我在永安南這等你」

弘仁會30歲楊男10日凌晨憤而找來19歲陳男、32歲吳男、33歲詹男、21歲李男、25歲林男等6人，分乘2輛車前往蘆洲區永安南路土地開發公司理論。楊男等人到場後準備倒車進入該公司，不料開發公司內22歲劉男竟持霰彈槍朝2車連轟3槍，6人見狀嚇得猛踩油門逃逸。