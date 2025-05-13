剴剴凌虐致死...劉彩萱判無期徒刑 審判長：她以虐取樂

台北地院國民法官法庭審理保母劉彩萱、劉若琳姊妹涉嫌虐死男童剴剴案上月底、本月初密集開庭，劉彩萱審判中認罪，檢察官對她求處無期徒刑，對劉若琳求刑18年，合議庭今天宣判，劉彩萱判無期徒刑，褫奪公權終身，劉若琳判刑18年。可上訴。

審判長林鈺珍在宣判後簡單宣示判刑理由，她表示劉彩萱、劉若琳以虐取樂，惡性重大，造成危害甚巨，考量劉彩萱、劉若琳復歸社會可能性等，依法判刑。

檢察官指控劉彩萱、劉若琳共犯「凌虐兒童妨害身心發展致死罪」、「成年人故意對兒童施以凌虐而妨害自由因而致人於死罪」、「成年人故意傷害兒童致死罪」，3罪法定刑最高可判處無期徒刑，姊妹案發後羈押禁見迄今。