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影／鉛球冠軍3刀刺死儀隊女 高大成：連續猛刺又補刀「殺人意圖明顯」
台中市詹姓男子10日因不滿詹姓女高中生分手，涉嫌利用交還「寵物鼠」機會，在請求詹女復合未果下，持刀殺死詹女後自戕獲救。中山醫學大學附設醫院法醫科主任高大成今天分析，從詹男先連續刺殺詹女兩刀，並在詹女轉身想逃或躲避時，又在頸部補上一刀，殺人的用意十分明顯。
台中地檢署檢察官劉文賓今赴台中殯儀館相驗，他表示，死者刀傷1處在右側頸部、2處在左胸，研判致死是左胸刀傷，因為1刀刺到心臟、1刀刺到主動脈，朝殺人罪偵辦。詹男送醫後一度插管，今轉普通病房由警方初步詢問。
據了解，詹男體型壯碩，體重逾百公斤，在校期間曾參加鉛球比賽奪冠。詹女身材高挑，是北部某高中三年級學生，成績優異還曾校內儀隊，即將畢業步入上大學生涯，卻遇上恐怖情人遭死劫。
高大成說，一般若從正面刺了一刀之後，有時會感到於心不忍，會就此打住，但詹男是刺了一刀之後，並不停手，而是聽到哀叫聲又刺了第二刀，很明顯就是要殺她，凶殘程度顯而易見。
而且，詹男連續猛刺兩刀，就表示完全沒有原諒她的可能。接著，詹女不知是蹲下還是轉身要逃走，詹男又從後補刀，所以才割到詹女的右頸。加上詹男幾乎是把刀子完全都刺進詹女體內，表示非常用力又有殺意。
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