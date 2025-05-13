羈押庭休庭46分鐘 沈慶京律師質疑檢察官不正訊問朱亞虎…聲請勘驗錄音

鼎越開發前董事長朱亞虎。（記者余承翰／攝影）

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案，台北地方法院審理今傳喚坦承行賄罪的鼎越開發前董事長朱亞虎作證。威京集團主席沈慶京的辯護人指出，去年9月羈押庭休庭46分鐘，質疑檢察官疑不正訊問脅迫朱亞虎認罪，聲請勘驗沒有呈現在筆錄中的錄音。

沈慶京辯護人徐履冰問朱亞虎，提示2024年9月28日羈押庭筆錄指出，朱在面對檢察官訊問時說傳給李文宗簡訊息提到「小沈十分小氣」是因為交情深厚才會說，朱亞虎還提到「我昨天聽檢察官講話引起共鳴」才向律師表示要認罪，請問檢察官到底講了什麼引起共鳴？

朱亞虎說，「我得到新資訊，只要參與案件都有背罪的責任，我就舉手說我認罪，210萬元是我簽的、我承擔，沈慶京沒有交代，只有口頭說捐款民眾黨戶頭」

辯護人原本要提示錄音譯文，但檢察官認為難證實譯文的真實性，不能作為今日交互詰問使用。辯護人聲請勘驗錄音譯文，審判長諭知，辯護人今可先針對休庭內容問答開放提問證人。

辯護人質疑，這天羈押庭休庭期間檢察官還有與朱亞虎對話，朱亞虎當時說了10幾次「沒有」繼續開庭後，朱亞虎就認罪了。檢察官提出異議。審判長諭知今日詰問可以先確認證人自由意志有無受到影響。

審判長修正辯護人問題問朱亞虎，2024年9月27日晚上11點48日羈押庭休庭至隔日0時許，休庭的46分鐘檢察官有無繼續問話？朱亞虎回答，不記得了，我只是聽他們在說「參與這行動就是有罪」我就想最後簽文是我批可，要勇於擔當，我記得清楚我當時在左邊簽名、張志澄在右邊簽。

辯護人問朱亞虎，46分鐘內檢察官有繼續問話嗎？請朱說明認罪過程轉折？朱亞虎回答，不記得休庭有沒有問話「沈慶京沒有交代，是我做的我認罪，不要推來推去」