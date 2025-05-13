快訊

籃球／啦啦隊女神李芷霖私密照外流！林庭謙被她指控拍攝回應了

保母姊妹遭判無期徒刑、18年 剴剴外婆律師：感謝求處最高刑度

新國會智庫最新民調曝！5民選總統「賴幾乎墊底」 只部分小贏他

聽新聞
0:00 / 0:00

羈押庭休庭46分鐘 沈慶京律師質疑檢察官不正訊問朱亞虎…聲請勘驗錄音

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

鼎越開發前董事長朱亞虎。（記者余承翰／攝影）
鼎越開發前董事長朱亞虎。（記者余承翰／攝影）

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案，台北地方法院審理今傳喚坦承行賄罪的鼎越開發前董事長朱亞虎作證。威京集團主席沈慶京的辯護人指出，去年9月羈押庭休庭46分鐘，質疑檢察官疑不正訊問脅迫朱亞虎認罪，聲請勘驗沒有呈現在筆錄中的錄音。

沈慶京辯護人徐履冰問朱亞虎，提示2024年9月28日羈押庭筆錄指出，朱在面對檢察官訊問時說傳給李文宗簡訊息提到「小沈十分小氣」是因為交情深厚才會說，朱亞虎還提到「我昨天聽檢察官講話引起共鳴」才向律師表示要認罪，請問檢察官到底講了什麼引起共鳴？

朱亞虎說，「我得到新資訊，只要參與案件都有背罪的責任，我就舉手說我認罪，210萬元是我簽的、我承擔，沈慶京沒有交代，只有口頭說捐款民眾黨戶頭」

辯護人原本要提示錄音譯文，但檢察官認為難證實譯文的真實性，不能作為今日交互詰問使用。辯護人聲請勘驗錄音譯文，審判長諭知，辯護人今可先針對休庭內容問答開放提問證人。

辯護人質疑，這天羈押庭休庭期間檢察官還有與朱亞虎對話，朱亞虎當時說了10幾次「沒有」繼續開庭後，朱亞虎就認罪了。檢察官提出異議。審判長諭知今日詰問可以先確認證人自由意志有無受到影響。

審判長修正辯護人問題問朱亞虎，2024年9月27日晚上11點48日羈押庭休庭至隔日0時許，休庭的46分鐘檢察官有無繼續問話？朱亞虎回答，不記得了，我只是聽他們在說「參與這行動就是有罪」我就想最後簽文是我批可，要勇於擔當，我記得清楚我當時在左邊簽名、張志澄在右邊簽。

辯護人問朱亞虎，46分鐘內檢察官有繼續問話嗎？請朱說明認罪過程轉折？朱亞虎回答，不記得休庭有沒有問話「沈慶京沒有交代，是我做的我認罪，不要推來推去」

審判長諭知，朱亞虎認為自己沒有被不當訊問，對於辯護人聲請勘驗羈押庭錄音光碟，檢察官是否以不正方式脅迫訊問，認有勘驗必要會勘驗錄音光碟，若有詰問證人或傳喚朱亞虎到場必要，合議庭會再評議。

鼎越開發前董事長朱亞虎。（記者余承翰／攝影）
鼎越開發前董事長朱亞虎。（記者余承翰／攝影）

朱亞虎 檢察官 沈慶京

延伸閱讀

柯文哲與應曉薇「通電話」談京華城？ 朱亞虎：那是我的推測

京華城案柯文哲今再出庭 朱亞虎作證認了行賄還有爆點？

朱亞虎作證小沈想幫柯文哲分擔蔡壁如薪水 抱怨應曉薇花集團太多錢

沈慶京捐210萬盼回復京華城樓地板面積 朱亞虎認行賄

相關新聞

剴剴凌虐致死案 保母劉彩萱判無期徒刑、劉若琳判刑18年

台北地院國民法官法庭審理保母劉彩萱、劉若琳姊妹涉嫌虐死男童剴剴案上月底、本月初密集開庭，劉彩萱審判中認罪，檢察官對她求處...

不只有剴剴！綑綁、勒脖還錄影 劉姓保母姊妹凌虐另2幼童

1歲男童「剴剴」遭虐死案，台北地院今天判處劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年徒刑。北檢查出，劉姓姊妹另涉以布條綑綁等方式凌虐2...

剴剴凌虐致死...劉彩萱判無期徒刑 審判長：她以虐取樂

台北地院國民法官法庭審理保母劉彩萱、劉若琳姊妹涉嫌虐死男童剴剴案上月底、本月初密集開庭，劉彩萱審判中認罪，檢察官對她求處...

保母姊妹遭判無期徒刑、18年 剴剴外婆律師：感謝求處最高刑度

台北地院國民法官法庭審理保母劉彩萱、劉若琳姊妹涉嫌虐死男童剴剴案上月底、本月初密集開庭，劉彩萱審判中認罪，檢察官對她求處...

外界樂見剴剴案重判？犯防學者：宣告虐童天理不容

「剴剴案」下午一審宣判，保母劉彩萱、劉若琳姊妹分別處無期徒刑和18年，中正大學犯罪防治系教授兼教育學院院長鄭瑞隆說，屬於...

追賭債反遭霰彈槍攻擊 弘仁會槍手今攜槍投案

新北市三重在地幫派學校口份子因簽賭積欠竹聯幫弘仁會賭債，雙方互嗆後相約在蘆洲談判，弘仁會6人開車前往赴約卻遭對方持霰彈槍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。