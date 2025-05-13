前新北偵查佐涉調包毒品造假尿檢 起訴求處重刑

前新北市刑大陳姓偵查佐偵辦黃姓男子涉毒品案時，涉協助黃男調包毒品、造假尿檢及侵占疑似贓款新台幣40萬元。新北地檢署依貪污等罪嫌起訴陳男，並建請法官從重量刑。

新北市刑大今天告訴中央社記者，陳男涉案遭羈押時，即依規定予以停職處分，並擬議考監不周人員行政責任報警政署審議；另輔導陳男於今年1月1日辭職，現不具警察身分，大隊將視司法偵審結果，追究其行政責任，同時已全面檢視相關管理機制，強化人員執行職務的監督控管。

起訴書指出，陳男去年間擔任新北市政府警察局刑事警察大隊偵查佐，查得黃姓男子可能涉嫌持有毒品等相關事證，去年1月間持搜索票至黃男住所，查獲海洛因4包、安非他命3包，以及疑似贓款40萬元現金。

陳男涉製作不實扣押物品目錄表，未記載扣得40萬元等，並將海洛因1包及40萬元現金侵占。

另外，陳男等人以現行犯逮捕黃男並帶至新北市刑大製作筆錄及採尿程序時，陳男向黃男允諾僅會移送持有毒品罪，且協助將重量最重的安非他命內容物調包，讓黃男的假釋不被撤銷。陳男還將自己的尿液裝入採尿罐，再由黃男在尿液封條簽名，混充為黃男的尿液。

黃男事後使用女友通訊軟體LINE詢問陳男是否已抽換扣案毒品，由於陳男未明確回應，黃男提出以稀釋安非他命替換扣案的266公克安非他命，並願意以20萬元高於市價的價格向陳男買進原扣押的266公克安非他命。

黃男去年2月間駕車至新北市刑大停車場與陳男碰面，交付冰糖替換扣案的安非他命。陳男3月間在辦公室將266公克安非他命倒出大部分後，將冰糖倒入證物袋，並把大量安非他命侵占入己。黃男持續詢問陳男是否已更換毒品，陳男均未回應，黃男向人抱怨，經他人檢舉揭發此事。

陳男坦承將40萬元現金放入自己所帶的袋子、使用自己的尿液充作黃男的尿液、以冰糖抽換安非他命等，但陳男矢口否認侵占海洛因1包，辯稱該包白色粉末是葡萄糖，留在現場。

新北地檢署檢察官依據貪污治罪條例侵占職務上持有非公用私有財物、違背職務之行為期約賄賂等罪嫌起訴陳男，另依貪污治罪條例對公務員違背職務行為期約賄賂等罪嫌起訴黃男。

檢方指出，陳男身為執法人員，涉侵占應扣押的贓證物，並期約賄賂意圖輕縱黃男，嚴重敗壞官箴，惡性重大，建請從重量刑。