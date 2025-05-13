台南高分檢辦理區域聯防緝毒研習會 全力遏阻毒品犯罪
台南高分檢貫徹執行新世代反毒策略行動綱第三期計畫，辦理今年台南區區域聯防緝毒業務研習會，會議在台南地檢署舉辦，討論當前緝毒策略、毒品情勢、情資整合及協調處理機制；台南高分檢表示，經交流緝毒經驗，展現政府溯源查緝決心，全力遏阻毒品犯罪。
為深化區域聯防緝毒機制運作效益，台南高分檢依據台灣高檢署指示，由主任檢察官莊榮松規劃，結合緝毒相關專題報告等教育訓練課程，昨天辦理「114 年臺南區區域聯防緝毒業務研習會」 ，會議由檢察長黃玉垣主持，台高檢主任檢察官王金聰出席。
研習會在台南地檢署舉辦，南檢檢察長鍾和憲，台高檢暨台南高分檢及轄區各檢察署專責緝毒業務主任檢察官、檢察官等多人均到場參與；會議先由主任檢察官李鵬程、姜智仁、蔡明達報告雲林、嘉義、台南地檢署緝毒業務。
台高檢檢察官趙燕利、詹常輝接續針對毒品情勢及當前緝毒策略、情資整合及協調處理機制，以及毒品、半成品、先驅原料及化學品處理相關事宜做重點提示。
為使與會人員深入了解查緝作為，研習會也請橋頭地檢署檢察官李侃穎就新興毒品溯源技巧及相關實務資源應用報告，及內政部警政署刑事警察局偵查第八大隊偵查員陳伊藝分享網路販毒暨誘捕偵查案例。
綜合座談時，眾人討論現行緝毒政策重點，並就各地查緝現況、遭遇困難等相關事項雙向交流緝毒經驗，展現政府溯源查緝之決心。台南高分檢表示，本次會議內容專業豐富、展現團隊高度向心力，堅定政府全力遏阻毒品犯罪信念。
台南高分檢指出，打擊毒品是一場長期戰爭，需不斷分析毒品犯罪發展情勢，適時研擬方針，以統合整備緝毒量能與資源，建構緊密的緝毒網絡，並因應毒品交易虛擬化，強化科技辦案，方能發揮堅強的緝毒效能。
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