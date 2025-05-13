被爆包養學生妹又有私生子？ 王文洋委律師發聲明回應了

宏仁集團總裁王文洋。圖／本報資料照片

宏仁集團總裁王文洋被周刊爆疑似包養學生妹，但在對方生子後又拒認骨肉，遭對方告上法院。宏仁集團今日委由永然聯合法律事務所發出聲明，強調該案正由雙方委任律師進行調解中，該案屬家事事件，依法審理程序不公開原則，王文洋尊重司法程序，一切交由法院審理判斷，對於有人刻意向媒體爆料，想運用媒體的報導影響法院的審理並不認同。

聲明指出，王文洋去年接獲宋姓女子提告，該案日前經法院分案審理，王文洋律師除委任楊芳婉大律師，另亦委任永然聯合法律事務所，該案業經雙方所委任律師進行調解，目前正亦進行審理之法律程序。

聲明也指出，本案是家事事件，依家事事件法第9條規定，審理程序不公開原則，因案件已經在法院繫屬，由法官審理中，王文洋尊重司法程序，一切交由法院審理判斷。對於有人刻意向媒體爆料，想運用媒體報導影響法院的審理並不認同。

聲明強調，本件新聞報導事件，均屬王文洋之個人私事，與社會公益無關，對於因為此事而占用社會資源一事，也在此向社會大眾深表歉意。