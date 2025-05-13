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被爆包養學生妹生子拒認祖歸宗挨告 王文洋發3點聲明回應了
鏡週刊今報導宏仁集團總裁74歲王文洋，被爆包養20多歲宋姓「學生妹」生子，男童即將就讀國小，宋盼「認祖歸宗」被拒，提告並開價和解金逾10億元。王透過律師發聲明，表示由法院審理判斷，對於想運用媒體報導影響法院審理並不認同。
王文洋聲明如下：
永然聯合法律事務所代理當事人王文洋先生，就關於鏡週刊民國114年5月13日「千億總裁桃花劫」乙文之報導，提出下述聲明：
一、本所當事人王文洋先生於去年接獲宋姓女子提告，該案日前經法院分案審理，王文洋律師除委任楊芳婉大律師，另亦委任本法律事務所。該案業經雙方所委任律師進行調解，目前正亦進行審理之法律程序。
二、本案是家事事件，依《家事事件法》第9條規定，審理程序不公開原則，因案件已經在法院繫屬，由法官審理中，本所當事人王文洋先生尊重司法程序，一切交由法院審理判斷。對於有人刻意向媒體爆料，想運用媒體報導影響法院的審理並不認同！
三、本件新聞報導事件，均屬本所當事人王文洋先生之個私事，與社會公益無關，對於因為此事而佔用社會資源乙事，也在此向社會大眾深表歉意。
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