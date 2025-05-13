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柯文哲與應曉薇「通電話」談京華城？ 朱亞虎：那是我的推測

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

鼎越開發前董事長朱亞虎。（記者余承翰／攝影）
鼎越開發前董事長朱亞虎。（記者余承翰／攝影）

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城案，今傳喚認行賄罪的鼎越開發前董事長朱亞虎作證，朱上周稱，威京集團主席沈慶京在市長辦公室與柯談京華城案是「揣測」，今證稱台北市議員應曉薇與柯通電話談京華城是「推測」。

合議庭今提解柯文哲等4名羈押被告出庭，其中，柯文哲、沈慶京、李文宗上周四已行詰問完畢，未完部分，朱亞虎接受台北市議員應曉薇，應曉薇的助理吳順民、威京集團財務經理張志澄等人的辯護人詰問，吳順民因膽囊炎手術請假未出庭。

應曉薇的律師詰問朱亞虎，就朱過去府會副總聯絡人的工作所知，應曉薇是否經常接受陳情案？是否常質詢及開協調會？常與市長、副市長開會？朱說，應是認真的議員，但都市計畫要經過都委會審議，議員沒有決定權。

律師問朱亞虎於偵查筆錄中稱應曉薇有力量主導京華城案依據為何？朱說，他說的應是應曉薇「有力量去協調」；朱稱，他不確定應曉薇與柯文哲有沒有通話談過京華城，偵查筆錄所說的應、柯談京華城，是他個人「推測」、「這是我的想法」，不是親眼目睹。

朱亞虎表示，以他的了解，柯文哲不會不接議員電話，但確實沒有目睹應、柯通話，任何議員找柯文哲柯都會接電話。

應曉薇的律師表示， 朱亞虎在筆錄中稱曾與台北市政府前法務局長袁秀慧談京華城訴訟、審議啟動等，但袁作證時表示完全沒有這回事，詰回朱亞虎何者為真？朱答稱，他非常確定和袁談過，甚至在議會哪裡談都記得。

由於上次作證時，朱亞虎表示應曉薇花威京集團的錢很大方，朱今天改口稱，應曉薇會帶孤兒到國外玩「有時100個人都不止」，在他認知，應無論處理陳情案、議案都很投入，是認真的議員，至於是否知道應曉薇曾施壓官員？朱則說，他不知道也沒有看過。

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲所涉京華城案，今天提解柯文哲等4名羈押被告出庭，台北市議員應曉薇（左）出庭。記者季相儒／攝影
台北地院審理民眾黨前主席柯文哲所涉京華城案，今天提解柯文哲等4名羈押被告出庭，台北市議員應曉薇（左）出庭。記者季相儒／攝影
台北地院審理民眾黨前主席柯文哲所涉京華城案，今天提解柯文哲等4名羈押被告出庭，民眾黨前主席柯文哲（左）出庭。記者季相儒／攝影
台北地院審理民眾黨前主席柯文哲所涉京華城案，今天提解柯文哲等4名羈押被告出庭，民眾黨前主席柯文哲（左）出庭。記者季相儒／攝影

應曉薇 朱亞虎 議員

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