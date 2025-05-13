吸金22億判13年鬧失聯 徐少東扯出共諜還有多起重案

三聯集團負責人兼中華致公黨副主席徐少東，涉違法吸金22億元被判刑13年，全案正由最高法院審理中。9日徐驚傳失聯，截至昨深夜11時59分許都未現身派出所報到，警方接獲徐家屬協尋，目前動員警力找人，並依規定通報繫屬法院，現在仍無所獲。

徐少東於2017年購入虧損不斷的南頻電信股份有限公司，由律師張永昌擔任南頻電信董事長，徐責任營運長，但徐購入南頻電信後，虧損仍未改善，便向投資人宣稱三聯南頻公司開發具通訊加密技術的App，結合電信加值服務及法律諮詢，具前瞻發展性，藉此吸引投資人注資，非法吸金共22億6780萬元。

徐少東涉犯銀行法部分，去年被高雄高分院判刑13年，全案已上訴最高法院審理中。但他在前年總統大選前，又與台灣新住民關懷總會理事長周滿芝製作假民調，企圖影響選民意向，涉犯反滲透法及國安法發展組織罪。

當時橋檢偵辦時，徐被依反滲透法向法院聲請羈押禁見獲准，辦案人員從徐的手機中，又查出前立委張顯耀的通話錄音，兩人積極交換兩岸政經局勢意見，及對2024年台灣總統、立委大選的看法等。

也因為有這段通話內容，讓橋檢展開偵辦，前年搜索張顯耀服務處、處所，檢方複訊後依總統副總統罷免法、反滲透法諭知100萬元交保，並於今年2月偵結對張顯耀提起公訴。

徐少東涉入多起案件，除扯出假民調、前立委張顯耀涉反滲透法等案外；去年國立高雄科技大學唐姓、王姓兩名教授被控找槍手幫指導碩士、博士生代筆論文，觸犯貪汙法被起訴，兩人也是自徐案手機中衍伸而出，讓檢調成功偵破全台首起教授「賣學位」貪汙案。

不僅於此，徐少東還偽造蔡英文前總統、輝達執行長黃仁勳賀電，及公司LOGO，自抬身價，假裝跟黃仁勳關係密切，觸犯偽造文書罪，也被橋檢一併起訴。

徐少東犯國安法、反滲透法等罪，曾被橋檢聲押獲准，因國安法屬二審管轄橋檢移審高檢署高雄分署偵辦並起訴，移審後由高雄高分院裁定50萬元交保，現由高雄高分院審理。

至於其他如反滲透法、總統副總統選舉罷免法等案件，目前則在橋頭地院審理中，橋院去年10月底裁定徐少東限制出境、出海8個月，徐不服抗告，主張他違反銀行法一案有提出4000萬元保釋金代替羈押，該案也無境管，且他自涉案後，都無出國紀錄，請求解除境管限制。