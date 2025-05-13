王文洋被爆包養小50歲「學生妹」、藏私生子 拒驗DNA遭討10億

74歲宏仁集團總裁王文洋被爆料疑似在5年前包養一名20多歲的學生妹，對方為他生下一名兒子，而男童再過不久就要上小學了，女方希望可以「認祖歸宗」，但王文洋拒絕，認為孩子非兩人所生，女方告上法院並開價和解金逾10億元。

宏仁集團總裁王文洋。圖／聯合報系資料照片

《鏡週刊》報導，王文洋傳出透過交友網站認識自稱「學生妹」的宋姓女子，宋女年紀僅20多歲，身高163公分，長相甜美，曾在交友網站徵友，希望包養她的人可以金援她完成學業，價錢可議。而王文洋與她長期發生性關係後，女方懷孕選擇將孩子生下，如今小孩已5歲。

然而有知情人士指出，王文洋並非直接透過交友網站認識女方，其實是透過中間人的介紹，且與女方無感情上的實質基礎，雙方多次見面純粹只是發生關係，女方也沒有強烈要求王文洋做好防護措施。

由於王文洋拒認小孩，女方聲稱握有當時往來的錄音檔，內容提到分擔扶養、教育及生活等支付，也提到要驗DNA認親。王文洋因不想再衍生風波，傳已給了數千萬元予女方，過程也被女方陳報法院當證據，表示王文洋有照顧過母子的事實。

此案因雙方協商多次，王文洋擔心自己被設局，早已給了一筆錢，如今女方又向法院提起確認親子關係訴訟，希望小孩認祖歸宗，且開價高達10億元，雙方達不成共識，法院將擇期再開庭審理。