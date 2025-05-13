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京華城案柯文哲今再出庭 朱亞虎作證認了行賄還有爆點？

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

民眾黨前主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片
民眾黨前主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲所涉京華城案，今天繼續傳喚認行賄罪的鼎越開發前董事長朱亞虎作證，朱上周四作證表示認行賄罪，且「揣測」柯與威京集團主席沈慶京在台北市長辦公室會面談的是京華城，今上午9時30分繼續接受同案被告詰問。

朱亞虎偵查中列被告受羈押禁見，案件起訴前認行賄罪，獲檢方聲請以200萬元具保停押獲准，現已緩起訴確定。

合議庭今天提解柯文哲等4名羈押被告出庭，其中，柯文哲、沈慶京、李文宗上周四已行詰問完畢，未完部分，朱亞虎要接受台北市議員應曉薇、應曉薇的助理吳順民、威京集團財務經理張志澄等人的辯護人詰問，朱是否再語出驚人，視詰問內容而定。

至於上周出庭枯坐整天的圖利罪被告台北市都發局前局長黃景茂，黃的律師上一庭已聲明沒有問題要問朱亞虎、朱的證言也與圖利無關，因此，黃景茂今不會出庭。

檢方查知，朱亞虎在與柯文哲「大帳房」李文宗手機簡訊紀錄指「小沈十分小氣的捐210萬我領他薪水必須依他的命令做事、弄成560並沒有給您及市府帶來任何困擾、而我也絕對不會在以後任何事來麻煩您來做」。

檢方認為，沈慶京涉命朱亞虎領銜7名威京集團人員張志澄、陳俊源、童中白、洪秀鳳、陳秀桃、黃淑雯、劉芷安以每人30萬元共210萬元在2020年3月24日至26日匯入柯文哲指定的政治獻金專戶，同年月27日，都發局即函覆京華城公司，將陳情案提送都委會。

檢方指控，朱亞虎的簡訊表示210萬元賄款為協助提升土地容積率，210萬元則是沈慶京涉行賄柯文哲的前金，認定柯文哲違背職務收賄。

鼎越開發前董座朱亞虎。圖／聯合報系資料照片
鼎越開發前董座朱亞虎。圖／聯合報系資料照片

朱亞虎 柯文哲 沈慶京

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