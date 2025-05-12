板橋街頭驚見警匪追逐 毒蟲拒捕衝撞1警掛彩3人被逮

新北市板橋分局警員今晚巡經國慶路與五權路口時發現1輛可疑車輛，赫見車上3人都是毒品人口。警員上前欲盤查時嫌犯竟加速逃逸，還衝撞騎機車的王姓警員，導致王員手腳擦挫傷。警方啟動攔截圍捕在土城逮捕3嫌，已帶回偵訊釐清案情。

據了解，板橋分局線上巡邏警網今晚8時許在國慶路與五權路口，發現1輛車形跡可疑，警方上前盤查時發現車上3人皆是轄內毒品人口。3嫌疑因攜毒心虛竟猛踩油門加速逃逸，過程中還衝撞王姓警員警用機車，導致王員人車倒地手腳擦挫傷。其餘警員立即通報救護車將王員送醫，所幸並無生命危險。