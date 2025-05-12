影／通緝毒蟲拒攔檢闖紅燈逃逸 警包夾「大外割」上銬逮捕

桃園市37歲許姓男子涉嫌毒品案件遭通緝，昨凌晨騎車行經桃園區中山路遭警方攔查逃逸，一路闖紅燈直到中壢區興仁路二段摔車後遭警方「大外割」壓制在地上銬，依法將其逮捕解送歸案。

有民眾在臉書PO文指出，今凌晨1時許在中壢區興仁路二段聽聞外頭有警察追捕犯嫌聲響，驚動附近住戶。對此警方說明，今凌晨1時50分許，桃園警分局小檜溪派出所員警於中山路發現一名機車騎士轉彎未使用方向燈，立即請騎士停車配合稽查，但該騎士立即往中壢方向高速逃逸。

員警立即通報發動攔截圍捕，該騎士於中壢區興仁路二段不慎滑倒，但騎士仍一度想徒步逃逸，員警立即衝上前「大外割」將其控制在地壓制上銬，經查該名騎士為37歲許姓男子，因涉嫌毒品案件遭發布通緝中，員警立即依法將其逮捕解送歸案。 桃園市37歲許男涉嫌毒品案件遭通緝，昨凌晨拒絕警方攔查一路闖紅燈到中壢區興仁路二段遭逮捕。記者周嘉茹／翻攝 桃園市37歲許男涉嫌毒品案件遭通緝，昨凌晨拒絕警方攔查一路闖紅燈到中壢區興仁路二段遭逮捕。記者周嘉茹／翻攝

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