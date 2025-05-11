藥頭欠他錢 藥腳拿毒品抵債 開庭時做偽證 藥腳判刑3年

李姓男子向翁姓藥頭拿取2次，各約0.5公克的甲基安非他命，各抵償翁欠李的1000元債務。法院審理翁販毒案時，李偽稱沒向翁拿過毒品，法官認為李男虛偽證述，危害國家司法權行使，影響審判，依偽證罪判處李男有期徒刑3年。全案可上訴。

判決指出，李男2022年4月18日在翁姓藥頭住處麵攤後方車庫，由翁男販賣甲基安非他命約0.5公克，抵償翁欠李的1000元債務。同年5月9日又在麵攤附近的水溝旁，翁男又販賣甲基安非他命約0.5公克給李男，抵償翁欠李的1000元債務。

基隆地方法院2023年2月21日審理翁男販賣毒品案件時，李男以證人身分具結，並在檢察官反詰問時，虛偽證稱不曾向翁男拿過甲基安非他命，翁也未他錢。檢方認為李男證詞足以影響審判結果，妨害國家司法權公正行使，起訴李男涉犯偽證罪。

基隆地方法院法官審理後說，李男虛偽陳述翁男違反毒品危害防制條例案件，經最高法院判決確定。虛偽證述危害國家司法權行使，影響審判程序進行及浪費司法資源實不足取。

法官指出，李男在法院準備程序時仍否認犯行，辯稱是誤會人家說的意思，後來才坦承偽證罪，可見毫無悔意，應從重量刑。翁男被判處4年10月、2年4月徒刑，也應納入考量。若量刑過輕，表示偽證罪可以不成比例的犯罪成本掩護他人所犯重罪，間接促使偽證罪大幅增加，妨害司法權行使，判李男有期徒刑3年。