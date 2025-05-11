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男求復合不成 當街刺死前女友
詹姓男子想和讀高三的十八歲詹姓前女友復合，昨以「交還寵物鼠」為由約對方到台中市忠勇路租屋處樓下見面，不顧二百公尺旁就是派出所，竟持刀猛刺詹女兩刀斃命，連裝在籠子內的寵物鼠都染血。詹也自刺胸口，現由警方戒護送醫，朝殺人罪嫌偵辦。
台中市警第四分局昨天下午兩點多獲報，指忠勇路一社區大樓前有男女糾紛，到場發現詹女（十八歲）胸口、背部遭刺，已失去生命跡象，搶救不治。詹（廿四歲）行凶後情緒激動，也拿刀往自己胸口刺了好幾下，送醫時意識清楚，生命徵象穩定。
警方調查，詹姓男子與被害人原為男女朋友，因故分手，詹昨天以歸還對方的「寵物鼠」為由，約詹女到他南屯區忠勇路社區樓下見面，並打算和她談復合。詹女早就擔心對方失控，委託一名男性友人陪她南下台中，抵達後隻身下車和詹碰面。
據了解，詹提著裝有灰色倉鼠的寵物提籠，並將牠掛到詹女脖子上，同時想和她談復合，因對方轉身就想離開，詹沒管兩百公尺外就是春社派出所，竟抽出隨身短刀朝她猛刺。
詹女中刀倒地，因肺部破裂大出血，當場就失去呼吸心跳，人行道上鮮血遍布，場面驚悚，就連寵物鼠籠上也血跡斑斑。
經查，詹的體型壯碩，體重逾百公斤，在校期間曾參加鉛球比賽奪冠；詹女身材高挑，就讀北部某高中三年級，曾擔任校內儀隊重要幹部，儀隊評價她態度認真、槍法一流，課業也名列前茅。詹女即將上大學，旁人驚訝她竟喪命。
行凶的詹因胸口刀傷，由警方戒護送醫，目前仍住院，無法製作筆錄，警方朝殺人罪嫌偵辦，預計今天移送、由檢方相驗遺體。
女學生就讀的高中校長表示，昨晚學校從台中警方那兒接到不幸消息，感到難過與遺憾，也完成相關校安通報；學校也已和女學生家屬取得聯繫，表達學校的關切，將積極協助家屬後續事宜。女學生為住校生，校方將安排班級與住校生心理輔導。
提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線
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