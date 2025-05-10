離派出所200公尺！壯男復合失敗刺死女高中生 面交寵物鼠也染血

台中市南屯區今下午驚傳凶殺，詹姓男子想和仍就讀高三的18歲詹姓前女友談復合，以交還寵物鼠為由約對方到忠勇路租屋處樓下見面，不顧200公尺旁就是派出所，當眾持刀猛刺詹女2刀斃命。圖／AI生成 台中市南屯區今下午驚傳凶殺，詹姓男子想和仍就讀高三的18歲詹姓前女友談復合，以交還寵物鼠為由約對方到忠勇路租屋處樓下見面，不顧200公尺旁就是派出所，當眾持刀猛刺詹女2刀斃命，連裝在籠子內的寵物鼠都染血，詹男也自刺胸口，現由警方戒護送醫中，朝殺人罪嫌偵辦中。

台中第四分局今下午2點多獲報，南屯區忠勇路1處社區大樓前有男女糾紛，到場發現詹女（18歲）胸口、背部遭刺，當場失去生命跡象搶救仍不治，詹男（24歲）行凶後情緒激動，也持刀朝自己胸口刺了好幾下，但意識清楚送醫無大礙。

警方查，詹男、詹女先前為男友朋友，後來因故分手，詹今天以要歸還對方的「寵物鼠」為由，約詹女到他南屯區忠勇路社區樓下見面，並打算和她談復合，詹女早擔心對方失控，委託1名男性友人陪他南下台中，抵達後隻身下車和詹男碰面。

據了解，詹男提著裝有1隻灰色倉鼠的寵物提籠，並將其掛到詹女脖子上，同時還想和她談復合，對方不肯轉身就想離開，詹男不顧光天化日且一旁200公尺就是春社派出所，竟抽出隨身短刀朝她猛刺。

詹女中刀倒地，因肺部破裂大出血當場就失去呼吸心跳，人行道上鮮血遍布，場面驚悚，就連寵物鼠籠上也血跡斑斑。

經查，詹男體型壯碩，體重逾百公斤，在校期間還曾參加鉛球比賽奪冠；詹女身材高挑，現為就讀北部某高中三年級，還曾擔任校內儀隊，近期即將畢業準備上大學，未料今意外喪命。

詹男因胸口刀傷，同時由警方戒護送醫，目前仍在住院中，尚無法做筆錄，警方朝殺人罪嫌偵辦中，預計明天移送、相驗遺體。

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