台中凶殺男曾奪鉛球冠軍 求復合不成刺死儀隊女高中生

台中市南屯區今下午驚傳凶殺，嫌犯詹男想和仍就讀高中的詹姓前女友談復合，以交還寵物鼠為由，約對方到忠勇路租屋處樓下見面，不顧200公尺旁就是春社派出所，光天化日下，持短刀猛刺詹女胸口、背部2刀斃命，行徑囂張，人行道上血跡斑斑，警方朝殺人罪偵辦中。

台中第四分局今下午2點多獲報，南屯區忠勇路1處社區大樓前有男女糾紛，到場時詹姓女子（18歲）遭刺胸口命危，詹姓前男友（24歲）身上也有刀傷，雙雙送醫搶救，詹女傷重不治。

經查，詹男體型壯碩，體重逾百公斤，在校期間還曾參加鉛球比賽奪冠；詹女身材高挑，現為北部某校高三生，還曾擔任校內儀隊，近期即將畢業準備上大學，未料今意外喪命。

警方查，詹男、詹女先前為男友朋友，後來因故分手，詹今天以要歸還對方的「寵物鼠」為由，約詹女到其忠勇路租屋樓下人行道見面，並打算談復合一事。

詹女為求慎重，還找1名朋友陪同到場，未料雙方沒有共識，詹男不顧光天化日，200公尺外就是台中第四分局春社派出所，竟當眾持預藏的水果刀朝詹女胸口、背部猛刺2刀，現場血跡斑斑，詹女當場失去呼吸心跳送醫仍死亡。

詹男也持刀朝自己胸口刺3刀，但他意識清楚，送醫後無大礙，警方預計稍晚將初步詢問，全案朝殺人罪嫌偵辦中。

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