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台中驚傳凶殺！男拿刀狠刺前女友後自殘 女死男急救中

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中市南屯區今下午驚傳凶殺命案，24歲詹姓男子與18歲詹姓前女友疑似求復合不成，涉嫌持刀朝詹女胸口猛刺二刀後自殘，詹女當場失去呼吸、心跳，經送醫搶救不治；詹男經送醫急救，目前還在搶救中。

烏日林新醫院急診醫學科醫師黃士韋說明，詹女左胸口遭尖銳刀物穿刺，當場無呼吸心跳，近三時到院，急診發現，詹女左胸前胸有二處分別為3公分和3.5公分開口的穿刺傷，傷口非常深，都可以看到肺臟出血問題，經CPR、插官搶救，左側大量血胸，左胸放置胸管做引流，但因傷勢嚴重，在急救30分鐘後，仍宣告不治。

中山附醫表示，詹男約在今天下午3時到院，到院時意識清醒，生命徵象穩定，前胸有刀傷，目前正在急診室手術搶救中。

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台中市南屯區今下午驚傳凶殺命案，24歲詹姓男子與18歲詹姓前女友疑似求復合不成，涉嫌持刀朝詹女胸口猛刺二刀後自殘，詹女當場失去呼吸、心跳，經送醫搶救不治；詹男經送醫急救，目前還在搶救中。圖／AI生成
台中市南屯區今下午驚傳凶殺命案，24歲詹姓男子與18歲詹姓前女友疑似求復合不成，涉嫌持刀朝詹女胸口猛刺二刀後自殘，詹女當場失去呼吸、心跳，經送醫搶救不治；詹男經送醫急救，目前還在搶救中。圖／AI生成

前女友 台中市 命案 醫師

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