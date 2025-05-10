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人行道血跡斑斑…台中男求復合不成 當眾持刀刺死前女友

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市南屯區今下午驚傳凶殺，詹姓男子想和詹姓前女友談復合，以交還寵物鼠為由約對方到忠勇路租屋處樓下見面，卻持短刀猛刺對方胸口、背部斃命，人行道上血跡斑斑，警方朝殺人罪嫌偵辦中。

台中第四分局今下午2點多獲報，南屯區忠勇路有男女感情糾紛，到場發現詹姓女子（18歲）遭刺胸口命危，詹姓前男友（24歲）身上也有刀傷，雙雙送醫搶救，詹女傷重不治。

經查，詹男、詹女先前為男友朋友，後來因故分手，詹今天以要歸還對方的「寵物鼠」為由，約詹女到其忠勇路租屋樓下人行道見面，並打算談復合一事。

詹女為求慎重，還找了1名朋友陪同到場，未料雙方沒有共識，詹男不顧光天化日下竟當眾持預藏的水果刀朝詹女胸口、背部猛刺2刀，現場血跡斑斑，詹女當場失去呼吸心跳，緊急送醫仍死亡

詹男隨後也持刀朝自己胸口刺3刀，但他意識清楚，送醫後無大礙，警方預計稍晚將初步詢問，全案朝殺人罪嫌偵辦中。

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案發現場。記者曾健祐／攝影
案發現場。記者曾健祐／攝影
案發現場。記者曾健祐／攝影
案發現場。記者曾健祐／攝影

分手 前女友 台中市 死亡 男友

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