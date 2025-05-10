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台中驚傳凶殺！他求復合不成 竟持刀刺女友胸口命危
台中市南屯區今下午驚傳凶殺，1名男子想和女友談復合，未料談判過程起口角，男子竟持刀朝對方胸口刺，釀女子當場失去呼吸心跳送醫搶救中，男子因情緒激動也企圖自殘，目前送往烏日林新醫院搶救中。
台中第四分局今下午2點多獲報，南屯區忠勇路有男女感情糾紛，到場發現詹姓女子（18歲）遭刺胸口命危，詹姓前男友（24歲）身上也有刀傷，雙雙送醫搶救。
據了解，詹男、詹女先前為男友朋友，後來因故分手，詹今天以要歸還對方的「寵物鼠」為由，約詹女到其忠勇路住處，並打算談復合一事，未料雙方沒有共識起口角，詹男就持刀刺向對方胸口，釀詹女當場失去呼吸心跳送醫。
詹當下情緒激動，也持刀企圖自殘，但警消到場時他意識清楚，同樣送醫治療中。警方將視其傷勢，近一步詢問釐清詳情。
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