台鐵自強號乘客不明原因激烈搖動...網揣測用毒 警關心稱「畏寒」

昨有搭乘台鐵自強號135次乘客目睹1名男子全身顫抖，整個人在車廂間跺腳，四肢大幅抖不停，有人錄影後發到社群Treads上並以「屍速列車」為題，引來不少網友揣測有吸食違禁品。鐵路警察表示，經查該民眾稱想嘔吐、感冒畏寒才不自覺顫抖，確認無礙後由朋友陪同回家。

有旅客搭乘台鐵135次自強號，見年輕男子不明原因激烈搖動，地上有支黑色筆狀物體，懷疑吸毒，還有網友留言稱是 「喪屍煙彈」發作，喊警方法辦。

鐵警台中分局表示，有關社群影片1名男子搭乘自強號顫抖，經查為5月9日下午6點多135次自強號，當時台中分局斗六派出所獲報派員到場。

鐵警指出，當時由斗六站務員陪同賀姓男子（18歲）下車，至剪票口時由警方接手，賀男雙手仍不自覺顫抖，精神狀況差，警方關懷詢問是否需就醫、有無使用或攜帶其他藥品。

賀向警方說，他上班過程吐血，腹部感覺被壓迫想嘔吐，警方同時電賀的家屬，對方表示賀因感冒會有畏寒致身體不自覺顫抖情況，因賀確認身體其他無異狀且不需就醫，後續由其朋友協助回家休息。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885