深化司法與醫療合作 桃檢察長率員訪部立桃療

為強化社會安全網運作，深化司法與醫療領域合作，桃園地方檢察署檢察長戴文亮昨率主任檢察官陳淑蓉、書記官長陳芳平及主任觀護人黃志忠等一行人，前往衛生福利部桃園療養院拜會院長邱献章及精神科團隊，進行一場司法與醫界的對談。

在桃療團隊熱情接待下，雙方針對精神醫療、司法保護及成癮治療合作的現況與未來展望進行相關討論，地檢署與桃療均表達持續攜手推動公共安全與民眾心理健康決心，並由成癮治療科主任吳坤鴻，針對院方與桃園地檢署在監護處分、司法精神鑑定、藥酒癮緩起訴戒癮治療等方面的合作成果與推動機制進行簡報。

主任吳坤鴻表示，桃園療養院作為國內精神醫療重鎮之一，擁有完整的精神醫療與成癮治療團隊，並具備精神科急診與住院服務、心理治療及社工支持，更有先進的rTMS經顱磁刺激術等治療服務；桃療與地檢署長期合作推動毒品及酒癮緩起訴戒治案件，並建立高風險個案分級處遇機制、治療轉銜與社區追蹤。桃療同時在青壯年心理健康促進、地檢署員工心理支持、精神病患緊急就醫協處等方面，也持續發揮關鍵角色。

參訪行程包含院區導覽，戴文亮與檢方隨行成員實地走訪rTMS經顱磁刺激術治療室、美沙冬門診、成癮治療門診、物理治療區及兒童青少年精神科，並與院方進行座談，雙方針對司法與精神醫療合作的強化策略、戒癮治療推進、監護處分及心理治療服務等議題交換意見，並達成共識。