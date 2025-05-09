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深化司法與醫療合作 桃檢察長率員訪部立桃療

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

為強化社會安全網運作，深化司法與醫療領域合作，桃園地方檢察署檢察長戴文亮昨率主任檢察官陳淑蓉、書記官長陳芳平及主任觀護人黃志忠等一行人，前往衛生福利部桃園療養院拜會院長邱献章及精神科團隊，進行一場司法與醫界的對談。

在桃療團隊熱情接待下，雙方針對精神醫療、司法保護及成癮治療合作的現況與未來展望進行相關討論，地檢署與桃療均表達持續攜手推動公共安全與民眾心理健康決心，並由成癮治療科主任吳坤鴻，針對院方與桃園地檢署在監護處分、司法精神鑑定、藥酒癮緩起訴戒癮治療等方面的合作成果與推動機制進行簡報。

主任吳坤鴻表示，桃園療養院作為國內精神醫療重鎮之一，擁有完整的精神醫療與成癮治療團隊，並具備精神科急診與住院服務、心理治療及社工支持，更有先進的rTMS經顱磁刺激術等治療服務；桃療與地檢署長期合作推動毒品及酒癮緩起訴戒治案件，並建立高風險個案分級處遇機制、治療轉銜與社區追蹤。桃療同時在青壯年心理健康促進、地檢署員工心理支持、精神病患緊急就醫協處等方面，也持續發揮關鍵角色。

參訪行程包含院區導覽，戴文亮與檢方隨行成員實地走訪rTMS經顱磁刺激術治療室、美沙冬門診、成癮治療門診、物理治療區及兒童青少年精神科，並與院方進行座談，雙方針對司法與精神醫療合作的強化策略、戒癮治療推進、監護處分及心理治療服務等議題交換意見，並達成共識。

檢察長戴文亮說，司法工作不僅僅是執行法律，更需要整合醫療專業，共同面對社會的複雜挑戰，藉此參訪期盼深化跨部會機關合作，推動司法保護與民眾身心健康的雙重目標，為社會安全網的穩固與完善貢獻力量。

桃園地檢署檢察長戴文亮（右四）昨率主任檢察官陳淑蓉、書記官長陳芳平及主任觀護人黃志忠等人前往桃療拜會，與院長邱獻章（右五）及精神科醫療團隊進行對話與座談。記者陳恩惠／翻攝
桃園地檢署檢察長戴文亮（右四）昨率主任檢察官陳淑蓉、書記官長陳芳平及主任觀護人黃志忠等人前往桃療拜會，與院長邱獻章（右五）及精神科醫療團隊進行對話與座談。記者陳恩惠／翻攝
桃園地檢署檢察長戴文亮昨率主任檢察官陳淑蓉、書記官長陳芳平及主任觀護人黃志忠等一行前往部立桃園療養院拜會。記者陳恩惠／翻攝
桃園地檢署檢察長戴文亮昨率主任檢察官陳淑蓉、書記官長陳芳平及主任觀護人黃志忠等一行前往部立桃園療養院拜會。記者陳恩惠／翻攝

司法 成癮 桃園地檢署

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