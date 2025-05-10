疑常遭岳家挖苦 抓漏工殺妻自首

從事抓漏工的程姓男子兩年前再婚，娶了現任陳姓妻子，但婚姻不被岳家看好，長期遭挖苦，妻子因懷孕辭去工作，在家照顧女嬰，雙方偶有爭執，昨凌晨酒後雙人爆口角，程男持水果刀刺殺妻子三刀致死，再報警自首，被依殺人罪送辦。

鄰居表示，陳男夫妻兩人感情不錯，但由於雙方年齡差距，加上程男是抓漏工，婚姻被娘家看衰，程男常被岳家人出言諷刺、瞧不起他的工作，疑因此埋下殺機，詎料在母親節前發生悲劇。

據了解，程男（四十五歲）先前曾有過一段婚姻，兩年前和小十二歲陳女（卅三歲）再婚，兩人育有近五月大的女嬰；女嬰昨天由社工安排，由陳女娘家人代為照料，檢察官十二日將對死者解剖複驗，釐清死因。

楠梓警分局調查，家住楠梓區廣昌街的程男，昨天凌晨酒後和妻子發生口角，憤而持廚房水果刀朝妻子刺殺多刀，見妻子倒臥血泊中，打一一○報警自首，聲稱「我殺了妻子」。

警方持盾牌趕抵程男住家按鈴，程男抱著未睡著的女兒應門，警方進屋後，程男向警方指向臥室說，「妻子人在裡面」，警方發現陳妻倒臥血泊中，僅有微弱生命徵象，雖緊急送醫仍宣告不治。

警方依殺人罪現行犯當場將程男逮捕，初步檢視死者傷勢，發現左胸身中一處刀傷，另左腋下有兩處刀傷，詳細致命死因待檢察官會同法醫相驗釐清。