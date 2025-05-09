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男認錯債務人砸錯車 屏警追查起出子彈、毒品

中央社／ 屏東縣9日電

恆春張姓男子日前因遭欠債，恐嚇毆打鍾姓男子，後又認錯債務人，錯砸洪姓男子車輛。警循線追查，今搜索起出BB槍、子彈、毒品等，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪送辦。

屏東縣政府警察局恆春分局偵查隊長孔立偉今天接受媒體聯訪表示，張男涉嫌恐嚇、傷害及砸車毀損案，經報請屏東地方檢察署指揮偵辦，今天上午由偵查隊發動搜索，順利緝獲張男持有BB槍1支、子彈4顆及毒品安非他命、依托咪酯菸彈等違禁物。

恆春警分局表示，42歲張男在4月4日與鍾男因新台幣6000元債務糾紛，張嫌恐嚇毆打鍾男，導致被害人輕傷；4月6日張男又錯認洪男為鍾男，誤以為對方尋釁，因此夥同2名共犯持球棒砸毀洪男自小客車。分局立即成立專案小組介入偵辦，今天持搜索票查獲張嫌。

恆春警分局同時起出BB槍1支、子彈4顆、第二級毒品甲基安非他命毛重14.5公克、毒品吸食器1組及電子磅秤1個等證物，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例、傷害、恐嚇及毀損罪嫌，隨案移送屏東地檢署偵辦。

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屏東縣政府 恆春 毒品

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