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男子深夜機車雙載違規遭盤查 台南警起獲毒咖啡包

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市警五分局公園派出所員警今凌晨1時許巡邏時在北區金華與成功路口，發現20多歲張姓男子騎機車搭載同為20多歲王姓男子違規紅燈越線，2人見警盤查神色慌張，經勸說後王男交付咖啡包20包，將2人帶返所調查，警詢後依涉毒品危害防制條例送辦。

五分局公園派出所警員黃柏堯、吳玟庭凌晨執行巡邏勤務，在北區金華與成功路口攔查1輛機車違規紅燈越線，當場起獲毒品咖啡包20包，總重100多公克。經現場篩檢，呈現二級毒品安非他命陽性反應。

經積極員警詢問與勸說，王男主動交付所藏有咖啡包20包，警方立即將2人帶返所調查，並依規定製作觀測紀錄表。警方說，若後續檢驗發現張男體內含有毒品反應，將依涉公共危險罪嫌送辦。

五分局交通組指出，毒品嚴重侵蝕個人健康與社會安全，尤其毒駕對公共安全危害更甚。吸毒後駕駛，將嚴重影響判斷與反應能力，猶如馬路上的不定時炸彈。除可依公共危險罪追訴外，若致人重傷或死亡，也將依道路交通管理處罰條例第35條規定吊銷駕照，不得再考領。

五分局統計，今年以來，已查獲毒品案件214件，展現全面查緝、持續掃蕩毒品的強烈決心。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

市警五分局公園派出所員警在北區金華與成功路口攔查1輛機車違規紅燈越線，當場起獲毒品咖啡包20包，總重100多公克。圖／讀者提供
市警五分局公園派出所員警在北區金華與成功路口攔查1輛機車違規紅燈越線，當場起獲毒品咖啡包20包，總重100多公克。圖／讀者提供

咖啡 成功 毒品

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