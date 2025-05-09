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莽男與女友爭吵還亮槍恐嚇她乾哥 警尾追見他持槍搶貨車逃栽了

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

潘姓男子今凌晨3時許在高市某汽車旅館和高姓女友爭吵，高去電乾哥吳姓男子開車載她，讓潘醋勁大發，持槍對著吳出言恐嚇，吳嚇得逃跑報警；警方掌握潘男今天上午11時騎機車逃往大寮緊追，潘竟持槍搶工廠一輛小貨車，開到小港接應洪姓友人，潘逃了近6公里和洪男分別被警方攔捕到案。

鳳山警分局指出，成功派出所員警今天凌晨3時許，接獲吳姓男子（42歲）報案，指他人在鳳山區誠義里誠義路，有人持槍恐嚇並拿菜刀追趕他，線上警網趕抵現場處理。

警方到場後，了解當時吳男接獲乾妹妹高姓女子（36歲）電話，指她和男友潘姓男子（46歲）在汽車旅館發生爭執，高女要求吳男開車接應，潘見狀吃味，竟持槍朝著吳比畫，並出言嗆「你敢載我女友」，吳嚇得拔腿逃才報警。

警方掌握潘男身分，調閱車辨系統，以車追人；今天上午11時許，發現潘騎機車出現在大寮區，從後尾追潘男時被發現，潘趁隙騎入一間木材工廠，搶了一名司機的小貨車，揚長而去。

警方通報沿途警網攔截圍捕，發現潘男駕車至小港區明福街街應友人洪姓男子（45歲），車子駛往前鎮區草衙附近，警方尾追而至，兩人棄車逃逸，警方先逮獲洪男，在車上起出一把裝有6顆子彈的改造槍械；另在草衙一路將潘男圍捕到案。

警方將追查槍械來源，警詢後，依恐嚇、違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪移送高雄地檢署偵辦。

鳳山警分局警方查扣潘男持有的一把改造槍及6顆子彈。記者石秀華／翻攝
鳳山警分局警方查扣潘男持有的一把改造槍及6顆子彈。記者石秀華／翻攝
高雄潘姓男子今凌晨與女友在摩鐵爭吵，持槍恐嚇女友乾哥吳姓男子，警方今天上午11時許查出潘男蹤影，追至大寮區，潘持槍搶小貨車，逃往小港區接應洪姓友人沿途逃往前鎮，潘男被警方圍捕到案。記者石秀華／翻攝
高雄潘姓男子今凌晨與女友在摩鐵爭吵，持槍恐嚇女友乾哥吳姓男子，警方今天上午11時許查出潘男蹤影，追至大寮區，潘持槍搶小貨車，逃往小港區接應洪姓友人沿途逃往前鎮，潘男被警方圍捕到案。記者石秀華／翻攝
高雄潘姓男子今凌晨與女友在摩鐵爭吵，持槍恐嚇女友乾哥吳姓男子，警方今天上午11時許查出潘男蹤影，追至大寮區，潘靜持槍搶小貨車，逃往小港區接應洪姓友人沿途逃往前鎮，洪男被警方圍捕到案。記者石秀華／翻攝
高雄潘姓男子今凌晨與女友在摩鐵爭吵，持槍恐嚇女友乾哥吳姓男子，警方今天上午11時許查出潘男蹤影，追至大寮區，潘靜持槍搶小貨車，逃往小港區接應洪姓友人沿途逃往前鎮，洪男被警方圍捕到案。記者石秀華／翻攝
高雄潘姓男子今凌晨與女友在摩鐵爭吵，持槍恐嚇女友乾哥吳姓男子，警方今天上午11時許查出潘男蹤影，追至大寮區，潘靜持槍搶小貨車（如圖），逃往小港區接應洪姓友人沿途逃往前鎮，被警方圍捕到案。記者石秀華／翻攝
高雄潘姓男子今凌晨與女友在摩鐵爭吵，持槍恐嚇女友乾哥吳姓男子，警方今天上午11時許查出潘男蹤影，追至大寮區，潘靜持槍搶小貨車（如圖），逃往小港區接應洪姓友人沿途逃往前鎮，被警方圍捕到案。記者石秀華／翻攝
高雄潘姓男子今凌晨與女友在摩鐵爭吵，持槍恐嚇女友乾哥吳姓男子，警方今天上午11時許查出潘男蹤影，追至大寮區，潘持槍搶小貨車，逃往小港區接應洪姓友人沿途逃往前鎮，潘男被警方圍捕到案。記者石秀華／翻攝
高雄潘姓男子今凌晨與女友在摩鐵爭吵，持槍恐嚇女友乾哥吳姓男子，警方今天上午11時許查出潘男蹤影，追至大寮區，潘持槍搶小貨車，逃往小港區接應洪姓友人沿途逃往前鎮，潘男被警方圍捕到案。記者石秀華／翻攝

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