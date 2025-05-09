莽男與女友爭吵還亮槍恐嚇她乾哥 警尾追見他持槍搶貨車逃栽了

潘姓男子今凌晨3時許在高市某汽車旅館和高姓女友爭吵，高去電乾哥吳姓男子開車載她，讓潘醋勁大發，持槍對著吳出言恐嚇，吳嚇得逃跑報警；警方掌握潘男今天上午11時騎機車逃往大寮緊追，潘竟持槍搶工廠一輛小貨車，開到小港接應洪姓友人，潘逃了近6公里和洪男分別被警方攔捕到案。

鳳山警分局指出，成功派出所員警今天凌晨3時許，接獲吳姓男子（42歲）報案，指他人在鳳山區誠義里誠義路，有人持槍恐嚇並拿菜刀追趕他，線上警網趕抵現場處理。

警方到場後，了解當時吳男接獲乾妹妹高姓女子（36歲）電話，指她和男友潘姓男子（46歲）在汽車旅館發生爭執，高女要求吳男開車接應，潘見狀吃味，竟持槍朝著吳比畫，並出言嗆「你敢載我女友」，吳嚇得拔腿逃才報警。

警方掌握潘男身分，調閱車辨系統，以車追人；今天上午11時許，發現潘騎機車出現在大寮區，從後尾追潘男時被發現，潘趁隙騎入一間木材工廠，搶了一名司機的小貨車，揚長而去。

警方通報沿途警網攔截圍捕，發現潘男駕車至小港區明福街街應友人洪姓男子（45歲），車子駛往前鎮區草衙附近，警方尾追而至，兩人棄車逃逸，警方先逮獲洪男，在車上起出一把裝有6顆子彈的改造槍械；另在草衙一路將潘男圍捕到案。