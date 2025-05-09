快訊

高雄恐嚇案嫌犯被警追...竟持槍搶貨車逃逸 2男狼狽落網

確定了！ 今年起教師節、光復節、行憲節、小年夜、勞動節全民放假

台股上漲371點收20,915點 台積電上漲31元收949元

立委林月琴被爆「社福惡霸」 社會局曝外聘督導每季3小時賺6000元

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導

男童「剴剴」遭保母凌虐，2023年底送醫不治，民進黨立委林月琴被爆時任北市文山區居家托育服務中心外聘督導，更被控是社福惡霸，染指社福界各種評鑑、委員會等。社會局說，林當年平均每季一次督導，每次3小時、每小時2000元。

臉書粉專「靠北社工2.0」昨天一則貼文指出，社福界的鬼故事終於曝光了。某黨的委員過去根本是社福惡霸，利用基金會執行長的身分，自稱兒福界的專家大老，實際上是想染指社福界的各種評鑑、委員會、督導還有課程。

貼文提到，出席費單次2500元，如果是課程講師那就誇張了，例如他最喜愛的保母訓練，每位保母考照前要受訓126小時，每小時的講師費2000元，簡單乘法算一算，根本盆滿缽滿，更不用說考照以後還有在職訓練，難怪財產申報土地房產一堆。

投稿人說，更噁爛的是，只要不給他當委員、督導，評鑑就低分搞死你，打得你不要不要，社工、第一線服務人員一整年的辛苦，就被這種爛人抹煞，批他是社福蟑螂出來消費剴剴，什麼社福大老，根本台幣戰士，丟臉。

此貼文一出，外界質疑所指對象應是現任台北市社會工作師公會理事長的民進黨立委林月琴。

社會局回應，新北市大愛關懷協會承接北市文山區居家托育服務中心，每年提報工作計畫，2018年至2023年外聘督導為林月琴。其中2023年的外聘督導，平均每季進行一次，每次3小時，每小時2000元、下一季也有可能延伸上一季的主題繼續督導，仍會依照居托中心的需求或狀況調整。

社會局說，林月琴的外聘督導工作內容，包含訪視報告檢視、輔導管理流程討論、工作團隊團體動力協助等。另外，居托中心至少每3年評鑑一次，林月琴因擔任文山居托的外聘督導，不得擔任該中心的評鑑委員。

男童「剴剴」遭保母凌虐，2023年底送醫不治，民進黨立委林月琴（前右三）被爆時任北市文山區居家托育服務中心外聘督導。記者曾吉松／攝影
男童「剴剴」遭保母凌虐，2023年底送醫不治，民進黨立委林月琴（前右三）被爆時任北市文山區居家托育服務中心外聘督導。記者曾吉松／攝影

剴剴案 林月琴 社工 虐童

延伸閱讀

剴剴案遭控失職 綠聲援林月琴籲停止抹黑潑糞

林月琴趕盡殺絕「最沒道德」社工：被藍扣帽剛好而已

林月琴被指知情剴剴案感委屈啜泣 王鴻薇：鱷魚的眼淚

被爆是「剴剴案」外聘督導 民進黨團聲援林月琴

相關新聞

立委林月琴被爆「社福惡霸」 社會局曝外聘督導每季3小時賺6000元

男童「剴剴」遭保母凌虐，2023年底送醫不治，民進黨立委林月琴被爆時任北市文山區居家托育服務中心外聘督導，更被控是社福惡...

台鐵掉錢案 領400萬發薪水、買房借貸...越南移工「沒吐實」 警方已約談5人

越南籍移工胡姓男子前晚搭台鐵區間車，遺落裝了400萬元鉅款提袋，經列車長協助尋獲；胡男和自稱其「姊夫」的台籍男子領錢時，...

檢察官王涂芝上88會館接受招待 職務法庭判罰月俸3月

偵辦地下匯兌業者郭哲敏案的新北地檢署檢察官王涂芝接受警政署政風室前主任、高檢署檢察官黃錦秋邀約，赴郭開設的「88會館」及...

綠委林月琴因剴剴案遭炎上落淚 社工爆「染指社福界」

剴剴案近期進入司法審理，民進黨接連猛打主責單位台北市政府，綠委林月琴昨天被爆是時任外聘督導，今天一早為此事落淚，民進黨團...

高雄恐嚇案嫌犯被警追...竟持槍搶貨車逃逸 2男狼狽落網

高雄市鳳山警分局警方今天上午11時追捕一名涉恐嚇案件的潘姓嫌犯時，潘男和同夥鴻姓男子逃入大寮區一間木材工廠，持槍威脅貨車...

剴剴案遭控失職 綠聲援林月琴籲停止抹黑潑糞

剴剴案備受關注，有媒體指控，訪視業務的外聘督導是民進黨立委林月琴。林月琴今天再度駁斥，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤也質疑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。