立委林月琴被爆「社福惡霸」 社會局曝外聘督導每季3小時賺6000元

男童「剴剴」遭保母凌虐，2023年底送醫不治，民進黨立委林月琴被爆時任北市文山區居家托育服務中心外聘督導，更被控是社福惡霸，染指社福界各種評鑑、委員會等。社會局說，林當年平均每季一次督導，每次3小時、每小時2000元。

臉書粉專「靠北社工2.0」昨天一則貼文指出，社福界的鬼故事終於曝光了。某黨的委員過去根本是社福惡霸，利用基金會執行長的身分，自稱兒福界的專家大老，實際上是想染指社福界的各種評鑑、委員會、督導還有課程。

貼文提到，出席費單次2500元，如果是課程講師那就誇張了，例如他最喜愛的保母訓練，每位保母考照前要受訓126小時，每小時的講師費2000元，簡單乘法算一算，根本盆滿缽滿，更不用說考照以後還有在職訓練，難怪財產申報土地房產一堆。

投稿人說，更噁爛的是，只要不給他當委員、督導，評鑑就低分搞死你，打得你不要不要，社工、第一線服務人員一整年的辛苦，就被這種爛人抹煞，批他是社福蟑螂出來消費剴剴，什麼社福大老，根本台幣戰士，丟臉。

此貼文一出，外界質疑所指對象應是現任台北市社會工作師公會理事長的民進黨立委林月琴。

社會局回應，新北市大愛關懷協會承接北市文山區居家托育服務中心，每年提報工作計畫，2018年至2023年外聘督導為林月琴。其中2023年的外聘督導，平均每季進行一次，每次3小時，每小時2000元、下一季也有可能延伸上一季的主題繼續督導，仍會依照居托中心的需求或狀況調整。