剴剴案遭控失職 綠聲援林月琴籲停止抹黑潑糞
剴剴案備受關注，有媒體指控，訪視業務的外聘督導是民進黨立委林月琴。林月琴今天再度駁斥，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤也質疑，在野陣營為轉移剴剴案焦點，開始鬥爭林月琴，希望所有抹黑、潑糞行為適可而止。
保母劉彩萱、劉若琳兩姊妹涉嫌虐死男童剴剴案，預定13日宣判。外界認為，雙北市政府有未盡其責，導致未能及時挽救。不過有媒體人說，民進黨將「剴剴案」矛頭指向台北市社會局，指控應訪視而未訪視，未能及時挽救剴剴，但這項訪視業務，是由「新北市大愛關懷協會」承辦，根據協會送交市府的計劃，依法外聘的督導就是林月琴。
民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤上午率黨團成員手拿花束，在立法院議場前說明民進黨團5大面向、11項政策解方守護兒少，也聲援林月琴。吳思瑤說，民進黨團從立法修法雙管齊下，從催生兒童托育服務專法草案，再到強化兒福聯盟的監督機制，及精進收出養制度、保障安置兒童權益等，要進一步提升保母的托育品質。
吳思瑤表示，特別是行政院通過的兒童托育服務專法草案，透過制度讓台灣兒少在托育階段不再被漏接，然而投入的立委卻遭受無情的政治攻擊與抹黑，請所有的政治口水及潑糞、潑髒水行為適可而止。
針對外界指控，林月琴昨天已發表聲明駁斥，說明外聘督導的工作性質，是根據機構需求被動協助，提供專業意見，並不涉及機構的內部營運與管理事務等。林月琴今天再表示，期盼外界不要用政治話術消費一個已經逝去的生命，也提出參加112年12月26日台北市文山區居家托育服務中心外聘督導會議內容。
林月琴表示，12月26日會議上，社工報告由兒盟轉介劉姓保母收托的兒童過世，這是她第一次得知剴剴過世的消息。她當下的專業意見為配合司法調查，不可有任何隱匿，以及確認劉姓保母收托的另一位兒童，從保母家移出，並媒合轉至給其他保母的狀況。
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