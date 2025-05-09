影／高雄警瓦解喪屍煙彈網絡 落網8男女...竟有3名通緝犯

高雄警方去年查獲1對情侶涉嫌分裝「喪屍煙彈」，深入追查出8名男女曾去批貨，其中3人因案通緝，還有2人是詐欺集團成員。全案依違反毒品危害防制條例等罪嫌移送法辦。

高雄市刑警大隊偵八隊去年11月在高雄市鳳山區，查獲蘇姓女子與男友涉嫌分裝含依托咪酯成分的喪屍煙彈，擴大調閱曾去向蘇女批貨的男女，才查出供毒網絡。

警方連月查出8名男女曾去過蘇女住處涉嫌批貨買喪屍煙彈，其中黃姓女子（27歲）、劉姓男子（42歲）和涂姓男子（32歲）分別涉毒品、詐欺等案被通緝。

黃女被通緝後，每遇查緝毒品案，都假冒妹妹身分，後來才被識破，另案由警方查辦。另名劉姓男子涉2件毒品案，其中1毒品案被判刑8年，分別由高雄、橋頭2地檢署通緝已躲避查緝近3年。

涂姓男子和朋友林姓男子（21歲）被捕時，警方自他們的車上搜出現金48萬元，以及安非他命和K他命，查出涂男涉毒品、詐欺、傷害、竊盜及妨害名譽等案，去年分別由高雄、橋頭、屏東等地檢署發布通緝。警方追查現金來源，竟發現他們是詐欺集團成員，涉嫌負責「收水（向車手收回詐款）」，這筆錢是剛收到的詐款。

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