快訊

喬好了！ 還假於民下午三讀 今年起教師節全民放假

台灣虎航今濟州島航班因強風返航 旅客驚魂：飛4小時又回到台灣

獨／陪越南移工領遺失400萬鉅款 「姊夫」身分是假的

影／高雄警瓦解喪屍煙彈網絡 落網8男女...竟有3名通緝犯

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄警方去年查獲1對情侶涉嫌分裝「喪屍煙彈」，深入追查出8名男女曾去批貨，其中3人因案通緝，還有2人是詐欺集團成員。全案依違反毒品危害防制條例等罪嫌移送法辦。

高雄市刑警大隊偵八隊去年11月在高雄市鳳山區，查獲蘇姓女子與男友涉嫌分裝含依托咪酯成分的喪屍煙彈，擴大調閱曾去向蘇女批貨的男女，才查出供毒網絡。

警方連月查出8名男女曾去過蘇女住處涉嫌批貨買喪屍煙彈，其中黃姓女子（27歲）、劉姓男子（42歲）和涂姓男子（32歲）分別涉毒品、詐欺等案被通緝。

黃女被通緝後，每遇查緝毒品案，都假冒妹妹身分，後來才被識破，另案由警方查辦。另名劉姓男子涉2件毒品案，其中1毒品案被判刑8年，分別由高雄、橋頭2地檢署通緝已躲避查緝近3年。

涂姓男子和朋友林姓男子（21歲）被捕時，警方自他們的車上搜出現金48萬元，以及安非他命和K他命，查出涂男涉毒品、詐欺、傷害、竊盜及妨害名譽等案，去年分別由高雄、橋頭、屏東等地檢署發布通緝。警方追查現金來源，竟發現他們是詐欺集團成員，涉嫌負責「收水（向車手收回詐款）」，這筆錢是剛收到的詐款。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

高雄市刑警大隊擴大追查喪屍煙彈分裝場所，陸續拘捕8名男女涉案。記者林保光／攝影
高雄市刑警大隊擴大追查喪屍煙彈分裝場所，陸續拘捕8名男女涉案。記者林保光／攝影
高雄市刑警大隊擴大追查喪屍煙彈分裝場所，陸續拘捕8名男女涉案。記者林保光／翻攝
高雄市刑警大隊擴大追查喪屍煙彈分裝場所，陸續拘捕8名男女涉案。記者林保光／翻攝
高雄市刑警大隊擴大追查喪屍煙彈分裝場所，陸續拘捕涉案8名男女，搜出毒品。記者林保光／攝影
高雄市刑警大隊擴大追查喪屍煙彈分裝場所，陸續拘捕涉案8名男女，搜出毒品。記者林保光／攝影
高雄市刑警大隊擴大追查喪屍煙彈分裝場所，陸續拘捕8名男女涉案。記者林保光／翻攝
高雄市刑警大隊擴大追查喪屍煙彈分裝場所，陸續拘捕8名男女涉案。記者林保光／翻攝
高雄市刑警大隊擴大追查喪屍煙彈分裝場所，陸續拘捕涉案8名男女，搜出毒品。記者林保光／翻攝
高雄市刑警大隊擴大追查喪屍煙彈分裝場所，陸續拘捕涉案8名男女，搜出毒品。記者林保光／翻攝

喪屍煙彈 毒品 通緝

延伸閱讀

高雄鼓山高中舉重隊全中運奪3金 雙首長喝采勉勵

議員爭取高雄第二座機場落腳彌陀 陳其邁點出最大困難處

影／單警衝入外增援...高雄破喪屍菸彈工廠 檢警震驚：宛如毒品百貨

影／喪屍菸彈販毒集團瓦解 高雄警查捕幕後金主

相關新聞

檢察官王涂芝上88會館接受招待 職務法庭判罰月俸3月

偵辦地下匯兌業者郭哲敏案的新北地檢署檢察官王涂芝接受警政署政風室前主任、高檢署檢察官黃錦秋邀約，赴郭開設的「88會館」及...

綠委林月琴因剴剴案遭炎上落淚 社工爆「染指社福界」

剴剴案近期進入司法審理，民進黨接連猛打主責單位台北市政府，綠委林月琴昨天被爆是時任外聘督導，今天一早為此事落淚，民進黨團...

獨／結婚2年生1女...疑不滿岳家頻挖苦 高雄抓漏工殺死妻

高市驚傳夫殺妻命案！程姓男子今天凌晨零時許打110報案，聲稱「我殺了妻子」；警方趕抵程男位於楠梓區住家查看，發現程男陳姓...

前鄉長涉勒索能源商 監院認定作為消極...雲林縣府：與事實不符

雲林縣麥寮鄉前鄉長蔡長昆向能源廠商勒索財物遭彈劾，監察院認為雲林縣政府與經濟部能源署坐視廠商面臨工程延宕困境，作為消極，...

影／高雄警瓦解喪屍煙彈網絡 落網8男女...竟有3名通緝犯

高雄警方去年查獲1對情侶涉嫌分裝「喪屍煙彈」，深入追查出8名男女曾去批貨，其中3人因案通緝，還有2人是詐欺集團成員。全案...

林月琴被指知情剴剴案感委屈啜泣 王鴻薇：鱷魚的眼淚

台北市男童「剴剴」遭惡保母凌虐致死，民進黨立委林月琴被爆料，當時作為訪視督導沒有盡責，才害剴剴失去生命。林今早為此落淚。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。