綠委林月琴因剴剴案遭炎上落淚 社工爆「染指社福界」

剴剴案近期進入司法審理，民進黨接連猛打主責單位台北市政府，綠委林月琴昨天被爆是時任外聘督導，今天一早為此事落淚，民進黨團聲援打氣。藍營人士看不下去，批林月琴曾是督導、社工師公會理事長，結果還出開砲台北市，直指4點「你做對了？」

臉書粉專「靠北社工2.0」昨天一則貼文指出，社福界的鬼故事終於曝光了。某黨的委員過去根本是社福惡霸，利用基金會執行長的身分，自稱兒福界的專家大老，實際上是想染指社福界的各種評鑑、委員會、督導還有課程。

貼文提到，出席費單次2500元，如果是課程講師那就誇張了，例如他最喜愛的保母訓練，每位保母考照前要受訓126小時，每小時的講師費2000元，簡單乘法算一算，根本盆滿缽滿，更不用說考照以後還有在職訓練，難怪財產申報土地房產一堆。

投稿人說，更噁爛的是，只要不給他當委員、督導，評鑑就低分搞死你，打得你不要不要，社工、第一線服務人員一整年的辛苦，就被這種爛人抹煞，批他是社福蟑螂出來消費剴剴，什麼社福大老，根本台幣戰士，丟臉。

此貼文一出，外界質疑所指對象應是現任台北市社會工作師公會理事長的民進黨立委林月琴。林月琴曾開記者會要國人重視剴剴案，昨被踢爆她就是當時的外聘督導，質疑如果她善盡職責也許能救下剴剴，卻毫無愧色裝好人並指責、甩鍋他人，林也發聲明駁斥。

今天一早，林月琴為此事落淚，民進黨立委范雲給予擁抱、立院黨團幹事長吳思瑤為她抱屈，立院黨團總召則要林月琴「破涕為笑。」

藍營人士今指出，制度上如何發現保母的問題？答案只有2個，社工、訪視員。「訪視員你是督導、社工你是公會理事長，然後你還出來對台北市開砲」，民進黨立委剛在立法院還群起擁護，說林被針對，就是因為她做得對。