快訊

NBA／愛德華上半場扭傷後續戰 灰狼輕取勇士系列賽扳平

白襪還是小熊隊？新教宗良14世當選掀芝加哥分裂戰 家人曝答案

小甜甜千字信動情求復合 宋晉賢冷回：不要再耍把戲

綠委林月琴因剴剴案遭炎上落淚 社工爆「染指社福界」

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導

剴剴案近期進入司法審理，民進黨接連猛打主責單位台北市政府，綠委林月琴昨天被爆是時任外聘督導，今天一早為此事落淚，民進黨團聲援打氣。藍營人士看不下去，批林月琴曾是督導、社工師公會理事長，結果還出開砲台北市，直指4點「你做對了？」

臉書粉專「靠北社工2.0」昨天一則貼文指出，社福界的鬼故事終於曝光了。某黨的委員過去根本是社福惡霸，利用基金會執行長的身分，自稱兒福界的專家大老，實際上是想染指社福界的各種評鑑、委員會、督導還有課程。

貼文提到，出席費單次2500元，如果是課程講師那就誇張了，例如他最喜愛的保母訓練，每位保母考照前要受訓126小時，每小時的講師費2000元，簡單乘法算一算，根本盆滿缽滿，更不用說考照以後還有在職訓練，難怪財產申報土地房產一堆。

投稿人說，更噁爛的是，只要不給他當委員、督導，評鑑就低分搞死你，打得你不要不要，社工、第一線服務人員一整年的辛苦，就被這種爛人抹煞，批他是社福蟑螂出來消費剴剴，什麼社福大老，根本台幣戰士，丟臉。

此貼文一出，外界質疑所指對象應是現任台北市社會工作師公會理事長的民進黨立委林月琴。林月琴曾開記者會要國人重視剴剴案，昨被踢爆她就是當時的外聘督導，質疑如果她善盡職責也許能救下剴剴，卻毫無愧色裝好人並指責、甩鍋他人，林也發聲明駁斥。

今天一早，林月琴為此事落淚，民進黨立委范雲給予擁抱、立院黨團幹事長吳思瑤為她抱屈，立院黨團總召則要林月琴「破涕為笑。」

藍營人士今指出，制度上如何發現保母的問題？答案只有2個，社工、訪視員。「訪視員你是督導、社工你是公會理事長，然後你還出來對台北市開砲」，民進黨立委剛在立法院還群起擁護，說林被針對，就是因為她做得對。

該名人士反問，「有社工質疑林月琴，如果不聘，你就評鑑打丙，這表示你做對了嗎？剴剴和5年來不督導，不考核、不評鑑，這代表你做對了嗎？身為全案的督導收公款，卻事前毫無預警作為，你做對了嗎？更不要臉的是，事後還道貌岸然公然開記者會，想要甩鍋給地方政府，卻不面對自己從未盡責的事實，這代表你做對了嗎？」

民進黨立法委員林月琴。本報系資料照。
民進黨立法委員林月琴。本報系資料照。

剴剴案 林月琴 民進黨 社工

延伸閱讀

1人服務逾10個案 長照3.0將採照服員分級制充實人力

轟「害怕想起來？」 親藍粉專爆：剴剴案訪視業務督導是這位綠委

被爆是剴剴案外聘督導 林月琴發聲明曝督導計畫、日期

林月琴推全方面支持策略 強化高齡者交通安全

相關新聞

檢察官王涂芝上88會館接受招待 職務法庭判罰月俸3月

偵辦地下匯兌業者郭哲敏案的新北地檢署檢察官王涂芝接受警政署政風室前主任、高檢署檢察官黃錦秋邀約，赴郭開設的「88會館」及...

綠委林月琴因剴剴案遭炎上落淚 社工爆「染指社福界」

剴剴案近期進入司法審理，民進黨接連猛打主責單位台北市政府，綠委林月琴昨天被爆是時任外聘督導，今天一早為此事落淚，民進黨團...

獨／結婚2年生1女...疑不滿岳家頻挖苦 高雄抓漏工殺死妻

高市驚傳夫殺妻命案！程姓男子今天凌晨零時許打110報案，聲稱「我殺了妻子」；警方趕抵程男位於楠梓區住家查看，發現程男陳姓...

影／高雄警瓦解喪屍煙彈網絡 落網8男女...竟有3名通緝犯

高雄警方去年查獲1對情侶涉嫌分裝「喪屍煙彈」，深入追查出8名男女曾去批貨，其中3人因案通緝，還有2人是詐欺集團成員。全案...

林月琴被指知情剴剴案感委屈啜泣 王鴻薇：鱷魚的眼淚

台北市男童「剴剴」遭惡保母凌虐致死，民進黨立委林月琴被爆料，當時作為訪視督導沒有盡責，才害剴剴失去生命。林今早為此落淚。...

被爆是「剴剴案」外聘督導 民進黨團聲援林月琴

針對台北保母虐童致死案「剴剴案」，民進黨立法院黨團副書記長林月琴被揭曾任相關外聘督導，遭名嘴質疑未善盡職責。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。