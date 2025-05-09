民進黨猛打「剴剴案」 社工轟：政治鬥爭要有底線

剴剴案近期再度受矚，民進黨立委林月琴、北市議員洪婉臻日前開記者會，批台北市長蔣萬安說要站第一線卻都退到最後一位。台北市社工職業工會副理事長沈曜逸分析洪4點說法，「要對蔣萬安做政治鬥爭我完全沒有意見，但要鬥爭要有底線，不是隨意亂扣基層人員帽子。」

洪婉臻稱，蔣萬安每次都說要站在第一線，結果都把自己退到最後一位，從剴剴案、信義區幼兒園的性侵案等都沒站在第一線，如果作為台北市長不在乎民意的話，現在就可以先下台等語。

台北市社工職業工會副理事長沈曜逸昨在臉書發文，針對洪在記者會所講4點，一是A童11月7日打預防針，劉姓保母都勾選A童正常，但居托人員訪視時有勾選3處要注意地方，且把A童下次可說50個詞彙列入重要追蹤，蔣市府明知道有問題，還給他過，這是明顯的放水。

沈曜逸認為，訪視員訪視時間9月26日、打預防針11月7日，兩個時間點有什麼關係？而且訪視員明明就有認真記錄，且列為追蹤項目，他按照規矩來，哪裡放水？批洪到底哪裡邏輯有問題，可以這樣歸因。

二是劉姓保母帶的其他小孩訪視3次。為什麼A童訪視1次，怎麼會有這樣的差別待遇。為什麼11月有訪其他小孩，但A童沒有一起訪。

沈曜逸說，A童9月到保母家，依規定第1個月要訪視1次，每3個月要再訪，早去的兒童當然訪視比較多次，A童因9月去，所以依規定才訪1次，12月才需再訪第2次；11月主要訪其他小孩（劉保母的妹妹）當然主要沒訪A童，因為2個是在不同家。

三是為什麼訪視員訪那麼多遍，都沒有發現傷口兒虐的現象。沈曜逸直言，他也不知道，這是不是說明要發現兒虐是一件很難的事情？你可檢討居托的訓練是怎麼訓練，為什麼無法建立這樣的敏感度？可以要文山居托的訓練規畫來檢討。

四是為什麼社會局會不知道？是不是在庇護保母？沈曜逸反問，社會局到底要怎麼知道？社會局是要通天感應？是要派人24小時跟訪或在保母家嗎？

沈曜逸批，洪婉臻沒有提出這些建議，就歸咎是訪視員、社會局的錯，是他們害死A童，「不管什麼邏輯，就是硬扣帽子。」他認為，

要打社會局、蔣萬安可以，「社工也要認清楚，我們就是弱勢，說不清楚，所以在政治鬥爭當中，我們就是被拿出來祭旗的，這個我認。但我不接受沒有底線的亂扣帽子。」

沈曜逸分享，他離開社會局的朋友跟他說，以前在社會局的同事因為這樣連續熬夜寫檢討報告。沈直呼，這些基層公務員或社會局同仁哪有辦法身心健康？哪有辦法更好好規畫服務？