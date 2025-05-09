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大麻近10年竟暴增56倍 調查局今銷毀毒品證物

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

調查局今天上午將辦理公開銷燬毒品證物作業，此次銷毀毒品數量仍以大麻為大宗，經統計2014與2024年入庫調查局之大麻重量，10年間竟暴增56倍，顯示大麻毒品危害國民程度逐年加劇，目前數量已超越安非他命，成為國內第二大類毒品

調查局去年共銷毀各類毒品總重量1925公斤，查獲案毒品中，有1637公斤是大麻，佔總銷燬量85% ，大麻銷燬總重量自2022年起，每年都超過海洛因重量。從收案保管的大麻重量來看，前年大麻入庫1113公斤，去年1至9月大麻入庫2608公斤，不到一年，大麻入庫總重量已達前年2.3倍，顯示大麻毒品危害程度日益嚴峻。

今天毒品銷毀儀式由法務部長鄭銘謙主持，調查局長陳白立、台灣高等檢察署檢察官曾鳳鈴也將出席。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

調查局今天將辦理各類毒品銷毀作業，查緝量以大麻為大宗。圖／調查局提供
調查局今天將辦理各類毒品銷毀作業，查緝量以大麻為大宗。圖／調查局提供

大麻 毒品 陳白立

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