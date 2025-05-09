獨／結婚2年生1女...疑不滿岳家頻挖苦 高雄抓漏工殺死妻

高市驚傳夫殺妻命案！程姓男子今天凌晨零時許打110報案，聲稱「我殺了妻子」；警方趕抵程男位於楠梓區住家查看，發現程男陳姓妻子身中約3處刀傷，倒臥血泊，剩微弱生命跡象，經送醫不治；警方當場依殺人罪嫌逮捕程男；據了解，程男是抓漏工人，疑因不滿長期遭妻子娘家人挖苦，和妻起口角釀殺機。

楠梓警分局調查，家住楠梓區廣昌街的程姓男子（45歲），今天凌晨零時許酒後和小12歲的陳姓妻子（33歲）發生口角，憤而涉持廚房水果刀朝在臥室的妻子刺殺，見妻子倒臥血泊中，程男才打110報警自首。

轄區警方趕抵現場，發現陳妻身上滿是鮮血倒在臥室地上，僅剩些許微弱氣息，雖緊急將她送醫急救，仍因傷重宣告不治；警方初步檢視，陳妻心臟左胸處身中一處刀傷，另左腋下有兩處刀傷，將報請檢察官相驗，以釐清死因。

程男被警方當場依殺人罪嫌逮捕；據了解，程男是抓漏防水工人，曾有過一段婚姻，約2年前和陳姓妻子結婚，2人育有近5月大的女嬰；但雙方婚姻不被陳妻的娘家人看好，程陪同妻子回娘家時，長被妻子娘家人挖苦、酸他的工作，疑因此埋下殺機。 高雄楠梓區今天凌晨零時許驚傳夫妻酒後口角命案，程姓男子涉持刀砍殺妻子致死後，打電話報警自首；圖為案發現場外觀。記者石秀華／翻攝 高雄楠梓區今天凌晨零時許驚傳夫妻酒後口角命案，程姓男子涉持刀砍殺妻子致死後，打電話報警自首；警方將程男依殺人罪嫌逮捕送辦。記者石秀華／翻攝 高雄楠梓區今天凌晨零時許驚傳夫妻酒後口角命案，程姓男子涉持刀砍殺妻子致死後，打電話報警自首；圖為案發現場外觀。記者石秀華／翻攝

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