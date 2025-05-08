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他上網買改槍工具遭鎖定 鐵警查獲他家8枝長槍如槍枝工廠

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

王姓男子涉嫌改造槍枝，鐵路警察局刑事警察大隊在網上巡邏發現他大量購買改造槍枝物品，認定有異，暗中蒐證，上月持票登門搜索，一查不得了，住處內放置大量加工機具，宛如槍枝工廠，甚至還有4枝非制式火藥長槍、4枝空氣長槍，警詢後依槍砲罪移送法辦。檢方複訊後5萬元交保。

警方調查，王男（63歲）無業，跟家人一同住在基隆市，疑因熱愛槍枝改造，自行上網購買包括電鑽、切割機、鑚床、彈簧等器具，員警網路巡邏發現有異，王男一口氣購買槍枝零組件及改造槍械器材，極可能持有具殺傷力槍枝，組專案小組開始蒐證。

鐵警刑大與基隆市刑大偵一隊共同組專案小組，經數月蒐證，上月15日認定時機成熟，持搜索票至王男住處搜索，當場起獲非制式火藥長槍4枝、空氣長槍4枝、鉛彈1批、槍管半成品3支、槍托半成品4個、彈簧9條、鑚頭7支、砂輪切割片6片、鑚床（含固定虎鉗）、砂輪切割機、電鑽、研磨機、游標卡尺等製（改）造槍械器具，警詢後依槍砲罪移送基隆地檢署偵辦。檢方複訊，諭令5萬元交保候傳。

據了解，王男警詢時否認販賣意圖，稱「槍枝都是自己要用」，警方初步調查，王男獨自改槍、沒有共犯，手機上無販賣事證，也沒有槍枝流入市面。

王姓男子涉嫌在住家改造槍枝，遭鐵警刑大持搜索票逮捕。記者翁至成／翻攝
王姓男子涉嫌在住家改造槍枝，遭鐵警刑大持搜索票逮捕。記者翁至成／翻攝
王姓男子涉嫌在住家改造槍枝，遭鐵警刑大持搜索票逮捕。記者翁至成／翻攝
王姓男子涉嫌在住家改造槍枝，遭鐵警刑大持搜索票逮捕。記者翁至成／翻攝
王姓男子涉嫌在住家改造槍枝，遭鐵警刑大持搜索票逮捕。記者翁至成／翻攝
王姓男子涉嫌在住家改造槍枝，遭鐵警刑大持搜索票逮捕。記者翁至成／翻攝
王姓男子涉嫌在住家改造槍枝，遭鐵警刑大持搜索票逮捕。記者翁至成／翻攝
王姓男子涉嫌在住家改造槍枝，遭鐵警刑大持搜索票逮捕。記者翁至成／翻攝
王姓男子涉嫌在住家改造槍枝，遭鐵警刑大持搜索票逮捕。記者翁至成／翻攝
王姓男子涉嫌在住家改造槍枝，遭鐵警刑大持搜索票逮捕。記者翁至成／翻攝

基隆 槍枝 警察

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