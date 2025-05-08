朱亞虎作證和李文宗交情好互動最多 「我一定跟他講過京華城案」

台北地院今開庭審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城案，傳喚鼎越開發前董座朱亞虎作證。柯辦前主任李文宗委任律師下午行反詰問，朱亞虎表示，他曾多次在市長辦公室見過李文宗，也曾經和李文宗談論過京華城案。

合議庭共提解柯文哲等4名羈押被告出庭，朱亞虎要接受柯文哲、沈慶京、台北市議員應曉薇、柯辦前主任李文宗、台北市都發局前局長黃景茂、應曉薇助理吳順民、張志澄詰問，上午由檢察官先行主詰問朱，下午則分別由沈慶京、柯文哲、張志澄、李文宗等人的律師行反詰問。

朱亞虎指出，他和李文宗是好朋友，是他和台北市政府接觸、互動最多的人，他們起初是在市長辦公室認識的，而李文宗調去台北捷運當董事長後，他也常去北投機廠找李聊天。

李文宗律師問及，李從未擔任過柯文哲市長辦公室主任，為何朱在檢察官偵訊時卻說李文宗當過市長室主任，一定知道京華城案？朱亞虎回答，他一直以為李曾經當過市長室主任，認為自己是「誤認了」，今天才知道李沒有當過，但他在偵訊時說「李文宗、柯文哲有50年交情，關係很special」則沒錯，兩人確實關係好。

律師再問兩人2019年7月至2020年8月期間，簡訊來往的數量偏少，只有26則，算是交情好嗎？朱亞虎則回應，他很少在傳訊息，兩人26則訊息已經很多了，「我又不是在追女朋友」。