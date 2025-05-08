聽新聞
0:00 / 0:00
轟「害怕想起來？」 親藍粉專爆：剴剴案訪視業務督導是這位綠委
關心剴剴案民眾5月10日將走上街頭，親藍粉專「不演了新聞台」今在臉書踢爆，指外界將矛頭指向北市社會局，認為社會局應訪視而未訪視，沒能及時挽救剴剴。不過，這項訪視業務是由「新北大愛關懷協會」承辦，根據協會計畫，依法外聘督導竟是民進黨不分區立委林月琴。
對此說法，北市社會局表示，新北市大愛關懷協會承接北市文山區居家托育服務中心，每年提報工作計畫，其中107年至112年外聘督導為林月琴委員，計畫中外聘督導工作內容為，訪視報告檢視、輔導管理流程討論、工作團隊團體動力協助等，每季進行外督一次。
粉專「不演了新聞台」今天在臉書貼出一張公文，表示民進黨在剴剴案之後，一度將矛頭指向台北市社會局，說是社會局應訪視而未訪視，沒能及時挽救剴剴。但原來這項訪視業務依法的外聘督導，就是林月琴。「就是那個與吳思瑤一起開記者會，要大家關注剴剴案的林月琴！」
粉專提到，剴剴案爆發後，民進黨就是一邊推責任，一邊大啖血饅頭；一邊把責任推雙北市政府，一邊無視這是衛福部轄下兒福聯盟個案等，但近期卻有更多的內幕浮上檯面。尤其林月琴做為外部督導，工作內容白紙黑字就寫著「檢視訪員紀錄」、「確認保護案件處理情形」。如果林月琴當初善盡職責，也許也能救下剴剴。但林月琴竟然能毫無愧色地，恍若事不關己，自己裝好人，卻指責他人，甩鍋他人。「是忘記了？還是害怕想起來？」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言