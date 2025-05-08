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轟「害怕想起來？」 親藍粉專爆：剴剴案訪視業務督導是這位綠委

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導

關心剴剴案民眾5月10日將走上街頭，親藍粉專「不演了新聞台」今在臉書踢爆，指外界將矛頭指向北市社會局，認為社會局應訪視而未訪視，沒能及時挽救剴剴。不過，這項訪視業務是由「新北大愛關懷協會」承辦，根據協會計畫，依法外聘督導竟是民進黨不分區立委林月琴

對此說法，北市社會局表示，新北市大愛關懷協會承接北市文山區居家托育服務中心，每年提報工作計畫，其中107年至112年外聘督導為林月琴委員，計畫中外聘督導工作內容為，訪視報告檢視、輔導管理流程討論、工作團隊團體動力協助等，每季進行外督一次。

粉專「不演了新聞台」今天在臉書貼出一張公文，表示民進黨在剴剴案之後，一度將矛頭指向台北市社會局，說是社會局應訪視而未訪視，沒能及時挽救剴剴。但原來這項訪視業務依法的外聘督導，就是林月琴。「就是那個與吳思瑤一起開記者會，要大家關注剴剴案的林月琴！」

粉專提到，剴剴案爆發後，民進黨就是一邊推責任，一邊大啖血饅頭；一邊把責任推雙北市政府，一邊無視這是衛福部轄下兒福聯盟個案等，但近期卻有更多的內幕浮上檯面。尤其林月琴做為外部督導，工作內容白紙黑字就寫著「檢視訪員紀錄」、「確認保護案件處理情形」。如果林月琴當初善盡職責，也許也能救下剴剴。但林月琴竟然能毫無愧色地，恍若事不關己，自己裝好人，卻指責他人，甩鍋他人。「是忘記了？還是害怕想起來？」

立法委員林月琴。圖／聯合報系資料照片
立法委員林月琴。圖／聯合報系資料照片
粉專「不演了新聞台」今天在臉書貼出一張公文，表示民進黨在剴剴案之後，一度將矛頭指向台北市社會局，說是社會局應訪視而未訪視，沒能及時挽救剴剴。但原來這項訪視業務依法的外聘督導，就是林月琴。圖／引用自臉書粉專不演了新聞台
粉專「不演了新聞台」今天在臉書貼出一張公文，表示民進黨在剴剴案之後，一度將矛頭指向台北市社會局，說是社會局應訪視而未訪視，沒能及時挽救剴剴。但原來這項訪視業務依法的外聘督導，就是林月琴。圖／引用自臉書粉專不演了新聞台

剴剴案 林月琴 虐童

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