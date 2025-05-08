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台中警力不足竊盜增 警局：向中央反映優先擴編太平分局

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導

台中現有警力數量6300餘人，警民比1比456。議員指出警力不夠導致負擔過大，也讓竊盜案件上升。警察局表示，警力不足是由於警大、警專訓練容量不夠，是全國共通現象，已向警政署反映，未來會優先擴充警民比較高的分局如太平分局，盼全市達到1比400。

國民黨籍議員張瀞分今天在市議會質詢表示，警察業務繁重，如近日各地大罷免，罷團擺攤警方都得出動警員；根據警局統計，截至4月底警方已為罷團出動1.1萬人次警力。張指出，現在警員缺額大，警民比達到1比456，很多父母不敢讓孩子報考警校，使缺警問題更加嚴重。

民進黨籍議員陳俞融指出，警力缺乏讓竊盜案件持續惡化，根據警方資料台中市全般竊盜件數從2022年的3271件，增加到2024年的5666件，增幅超過60%；從去年10月到今年3月，全般竊盜發生件數較同期增加2938件，破案率卻降低了35%。

民進黨籍議員陳淑華表示，各分局的員額比例也有待商榷，比如第六分局去年的員額數比前年還少，在警力缺乏的情況下，可能直接或間接影響破案率。國民黨籍議員賴義鍠認為，警民比太高、缺警問題對國家治安造成嚴重問題，市府經費應優先考慮。

警察局長李文章回應，台中市目前預算員額6559人，實際員額6300餘人，缺額200多人，警民比1比456排在六都第三；已向警政署爭取，希望增加配置員額，然而缺警是全國共通問題，警專與警大訓練容量不足，新進人員補不上退休人員的缺口，目前警校已規畫增設校內硬體，盼加大招聘人數。

李文章表示，在員額有限的情況下，市警局當前作法是現有警力最大化，調控各分局缺額，讓每個轄區都能維持執勤警力；以目前狀況來說，太平分局的警民比達到1比750，市警局已向中央反映，將太平分局列為繁重分局，也希望未來全市警民比達到1比400甚至1比350。

至於竊盜件數上升，李文章指出，警政署去年9月改變刑案統計方式，以往竊盜案是1名犯嫌算1件，現在改為1名被害人算1件；竊盜案上升類型主要是一般竊盜，即商圈內的「順手牽羊」式竊盜，過去可能較輕忽，今年開始破獲率也提升到72%。

民進黨議員陳俞融（左二）、陳淑華（左三）等人認為，警力不足導致竊盜件數上升，應努力降低警民比。記者陳敬丰／攝影
民進黨議員陳俞融（左二）、陳淑華（左三）等人認為，警力不足導致竊盜件數上升，應努力降低警民比。記者陳敬丰／攝影
台中市警察局長李文章表示，缺警是全國問題，台中會優先調配轄內各分局人力，如警民比過高的太平分局，將爭取列為繁重分局，改變人員配置。圖／聯合報系資料照
台中市警察局長李文章表示，缺警是全國問題，台中會優先調配轄內各分局人力，如警民比過高的太平分局，將爭取列為繁重分局，改變人員配置。圖／聯合報系資料照

台中市 竊盜 警察 議員

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