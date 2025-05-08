挺鄭正鈐遭綠營爆暴力放貸 養生館老闆娘遭羈押禁見

國民黨立委鄭正鈐被民進黨爆料在426集會動員外籍移工，事後何姓養生館老闆娘跳出來承認是「主揪」，卻又被綠營爆料涉嫌放貸給同鄉且暴力討債。新竹地檢署昨晚火速將何女及動手的麻男依加重重利、恐嚇、違反個資法等罪拘提聲押，2人今經法院裁定羈押禁見。

藍白陣營日前號召民眾426上凱道反罷免，鄭正鈐卻被質疑動員外籍移工參與活動，一名自稱為「主揪」的養生館女老闆跳出來力挺鄭正鈐，卻遭新竹雙罷發言人林志潔及領銜人戴振博發現，該業者疑從事高利放貸，更違反個資法，對於未還錢者張貼懸賞公告。

不過鄭正鈐委員辦公室也強調，對於林志潔所稱養生館涉及非法放貸或懸賞通緝，鄭正鈐委員一概不知情，也未與該場所有任何合作關係。若真有違法行為，應由主管機關與司法單位依法徹查。鄭正鈐支持強化新住民金融教育與法治保障，反對任何形式的剝削與歧視。

新竹地檢署指出，今年5月初接獲情資，指稱新竹市某養生館負責人對新住民收取高額利息，並以暴力脅迫討債，涉犯加重重利、恐嚇取財及個資法等多項罪嫌。

檢察官葉子誠前天指揮新竹市警察局刑大、第二分局偵查隊及移民署新竹市專勤隊，兵分多路前往養生館及涉案人住處等5處地點同步搜索，查扣手機2支、本票、被害人名冊、身分證影本等重要證物，同時拘提養生館何姓負責人及麻姓共犯。

新竹地檢署表示，何女、麻姓共犯涉犯加重重利罪、恐嚇危害安全罪及違反個人資料保護法等罪嫌重大，且有串證、湮滅證據之虞，因而向法院聲請羈押禁見，法院今已裁定准押。