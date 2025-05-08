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挺鄭正鈐遭綠營爆暴力放貸 養生館老闆娘遭羈押禁見

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挺鄭正鈐遭綠營爆暴力放貸 養生館老闆娘遭羈押禁見

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

國民黨立委鄭正鈐被民進黨爆料在426集會動員外籍移工，事後何姓養生館老闆娘跳出來承認是「主揪」，卻又被綠營爆料涉嫌放貸給同鄉且暴力討債。新竹地檢署昨晚火速將何女及動手的麻男依加重重利、恐嚇、違反個資法等罪拘提聲押，2人今經法院裁定羈押禁見。

藍白陣營日前號召民眾426上凱道反罷免，鄭正鈐卻被質疑動員外籍移工參與活動，一名自稱為「主揪」的養生館女老闆跳出來力挺鄭正鈐，卻遭新竹雙罷發言人林志潔及領銜人戴振博發現，該業者疑從事高利放貸，更違反個資法，對於未還錢者張貼懸賞公告。

不過鄭正鈐委員辦公室也強調，對於林志潔所稱養生館涉及非法放貸或懸賞通緝，鄭正鈐委員一概不知情，也未與該場所有任何合作關係。若真有違法行為，應由主管機關與司法單位依法徹查。鄭正鈐支持強化新住民金融教育與法治保障，反對任何形式的剝削與歧視。

新竹地檢署指出，今年5月初接獲情資，指稱新竹市某養生館負責人對新住民收取高額利息，並以暴力脅迫討債，涉犯加重重利、恐嚇取財及個資法等多項罪嫌。

檢察官葉子誠前天指揮新竹市警察局刑大、第二分局偵查隊及移民署新竹市專勤隊，兵分多路前往養生館及涉案人住處等5處地點同步搜索，查扣手機2支、本票、被害人名冊、身分證影本等重要證物，同時拘提養生館何姓負責人及麻姓共犯。

新竹地檢署表示，何女、麻姓共犯涉犯加重重利罪、恐嚇危害安全罪及違反個人資料保護法等罪嫌重大，且有串證、湮滅證據之虞，因而向法院聲請羈押禁見，法院今已裁定准押。

新竹地檢署強調，對於以不法手段對新住民施以高利貸、暴力威脅，或非法蒐集、利用個人資料等行為，將依法積極偵辦，追查幕後不法金流，絕不寬貸，以營造友善、安全、尊重之社會環境。

國民黨立委鄭正鈐被民進黨爆料在426集會動員外籍移工，事後何姓養生館老闆娘跳出來承認是「主揪」，卻又被綠營爆料涉嫌放貸給同鄉且暴力討債。圖／取自林志潔粉絲頁
國民黨立委鄭正鈐被民進黨爆料在426集會動員外籍移工，事後何姓養生館老闆娘跳出來承認是「主揪」，卻又被綠營爆料涉嫌放貸給同鄉且暴力討債。圖／取自林志潔粉絲頁
新竹市雙罷免總部發言人、陽明交大法律學者林志潔日前到新竹地檢署告發鄭正鈐邀外籍移工參與政治活動。圖／林志潔提供
新竹市雙罷免總部發言人、陽明交大法律學者林志潔日前到新竹地檢署告發鄭正鈐邀外籍移工參與政治活動。圖／林志潔提供

移工 罷免 老闆娘 鄭正鈐 高利貸

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